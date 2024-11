Heute im TV: Extrem packender Action-Kracher, in dem Bruce Willis zur Höchstform aufläuft

Wenn ihr auf handgemachte Action-Filme aus den 90ern steht oder einfach schon immer mal Bruce Willis mit blondierten Haaren sehen wolltet, legen wir euch den heutigen TV-Tipp ans Herz.

In den 1990er-Jahren befand sich Action-Ikone Bruce Willis auf dem Höhepunkt seiner Karriere. Pulp Fiction, 12 Monkeys oder Das fünfte Element sind nur drei von vielen grandiosen Filmen dieser Dekade, in denen der beliebte Hollywood-Glatzkopf vor der Kamera stand.

Ein Action-Thriller von 1997 läuft dabei oftmals zu Unrecht unter dem Radar: Es handelt sich um Der Schakal von Michael Caton-Jones (Rob Roy), in dem Willis in einer seiner seltenen Bösewichtsrollen brilliert. Heute Abend läuft der äußerst spannende Film im TV.

Action-Kracher Der Schakal im TV: Darum geht's im Film

Das FBI findet heraus, dass der Profikiller mit dem Decknamen Der Schakal (Willis) für einen Auftragsmord an FBI-Direktor Donald Brown (John Cunningham) engagiert wurde. Dessen Stellvertreter Carter Preston (Sidney Poitier) wendet sich daraufhin an den inhaftierten Ex-IRA-Terroristen Declan Mulqueen (Richard Gere). Dieser gehört zu den wenigen Personen, die das Gesicht des Schakals kennen und soll deshalb helfen, den Killer aufzuspüren und zur Strecke zu bringen.

Mulqueen willigt ein und macht sich auf die Suche nach dem Auftragsmörder. Was das FBI nicht weiß: Er hat noch eine ganz persönliche Rechnung mit dem Schakal offen und sinnt nach Rache. Doch der ist mit allen Wassern gewaschen und scheint seinem Verfolger immer einen Schritt voraus zu sein. Zwischen den Männern entspinnt sich ein gnadenloses Psycho-Duell, das bald seine Opfer fordert.

Bruce Willis überzeugt als skrupelloser Auftragskiller

Der Schakal ist ein Remake des gleichnamigen Thrillers von Fred Zinnemann aus dem Jahr 1973, der sich deutlich enger an die gemeinsame Romanvorlage von Frederick Forsyth hält. Trotzdem muss sich die Neuverfilmung von Michael Caton-Jones keinesfalls vor dem Original verstecken.

Das liegt nicht nur an der stringent inszenierten Action und der packenden Geschichte, sondern in erster Linie an Schakal-Darsteller Bruce Willis. Der verkörpert den eiskalten Profikiller als Schurken ohne Kompromisse und überzeugt so in einer für ihn ungewohnten Rolle. Dabei schafft er es, seinem durch und durch niederträchtigen Charakter eine gewisse Anziehungskraft zu verleihen, die jede Szene mit ihm zu einem teuflischen Vergnügen macht.

Zum Weiterlesen: Bruce Willis sollte ursprünglich John Wick spielen

Wann läuft Der Schakal im TV?

Der Schakal mit Bruce Willis und Richard Gere könnt ihr heute Abend am 20. November um 20:15 Uhr auf Nitro sehen. Eine Wiederholung strahlt der Sender nicht aus.

Alternativ gibt es den Action-Thriller zum Kaufen oder Leihen bei Amazon Prime Video, Apple TV, MagentaTV und Google Play.