Heute im TV: Extrem unterschätzter Thriller mit eiskalter Atmosphäre – spannend und zermürbend bis zur letzten Sekunde

Mit Oppenheimer greift Christopher Nolan derzeit nach dem Oscar. Heute Abend könnt ihr im Fernsehen seinen dritten Spielfilm schauen, den sehenswerten Thriller Insomnia.

Insomnia - Schlaflos ist wohl nicht das römische Reich der Christopher Nolan-Fans, die denken sicher pro Woche viel öfter an die Inceptions, The Dark Knights oder Oppenheimers dieser Welt. Der Thriller aus dem Jahr 2002 steht stattdessen im Schatten seines Vorgängers Memento und Nachfolgers Batman Begins. Tatsächlich ist die eiskalte Mörderhatz der ungewöhnlichste Film in Nolans Werk, da er als ziemlich gradliniger Kriminalfilm mit Thriller-Einschlag ohne große Twists unterhält. Sehenswert ist unser TV-Tipp allemal.

Heute im TV: In Insomnia tritt Al Pacino gegen Robin Williams an

Der Pate-Star Al Pacino spielt den erfahrenen Detective Dormer, der zusammen mit seinem Partner Hap (Martin Donovan) nach Alaska reist, um den Mord an einer 17-Jährigen zu untersuchen. Bereits am ersten Abend gesteht ihm Hap, dass er bei internen Untersuchungen gegen Dormer aussagen wird. Als die beiden später den Mörder (Robin Williams) in eine Falle locken wollen, erschießt Dormer versehentlich seinen Partner im dichten Nebel.

Warner Al Pacino und Robin Williams in Insomnia

Um sich selbst zu schützen, gibt Dormer dem Mörder die Schuld und wird daraufhin von diesem in ein komplexes Katz-und-Maus-Spiel verwickelt. Die Lage spitzt sich zu, als die Nachwuchspolizistin Ellie Burr (Hilary Swank) Dormers Handlungen infrage stellt.

Warum sich der Thriller lohnt

Insomnia wartet mit drei Oscar-Preisträger:innen (Pacino, Williams und Swank) und einem atmosphärischen Setting auf. Fans der neusten True Detective-Staffel, die ebenfalls in Alaska spielt, kriegen hier die andere Seite des amerikanischen Nordens zu sehen, die aber nicht weniger am Geisteszustand der Figuren nagt. In Insomnia geht die Sonne nämlich niemals unter, was dem Außenseiter Dormer zunehmend zu schaffen macht.

Als würde eine höhere Macht beständig ein entblößendes Licht auf sein Gewissen richten, verliert sich der Polizist in einem Strudel aus Schuld und Reue. Ihm gegenüber steht der von Robin Williams meisterhaft gespielte Schriftsteller Walter Finch, der den Polizisten wie eine seiner Figuren zu manipulieren sucht.

Obwohl Insomnia ein Remake des norwegischen Films Todesschlaf ist, haben wir mit Dormer einen klassischen Christopher-Nolan-Helden vor uns, der unter der Last seiner Taten die Grenzen von Realität und Fiktion verwischen lässt. Nolan light könnte man das nennen, oder aber: die Essenz von Nolans Heldentypus, zusammengefasst in einem schnörkellosen kleinen Thriller, wie er ihn nie wieder gedreht hat.

So könnt ihr Insomnia im TV schauen oder streamen

Insomnia wird am heutigen Sonntag, den 10. März ab 20:15 Uhr bei Arte ausgestrahlt. Das geschieht passend zur Oscar-Verleihung, bei der Christopher Nolan in der Nacht auf Montag mit Oppenheimer ins Rennen geht.

Wer Insomnia verpasst hat, kann ihn in der Kauf- und Leihoption bei Anbietern wie Amazon erwerben. Das Original Todesschlaf streamt derzeit leider nirgends in Deutschland, ist aber mindestens ebenso sehenswert. Darin begleitet man Dune-Bösewicht Stellan Skarsgård bei den Ermittlungen im ewigen Tageslicht. Todesschlaf kommt abgründiger daher als die Hollywood-Version, da Skarsgårds Interpretation der Rolle deutlich weniger Sympathien auf sich zieht.