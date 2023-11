Heute im TV: Fantasy-Epos mit Brad Pitt, das in 166 Minuten mit meisterhaften Effekten unterhält

Heute Abend zieht im Fernsehen das Leben eines ungewöhnlichen Mannes vorbei. Geiezgt wird eine packende Fantasy-Geschichte, die in den Ereignissen des 20. Jahrhunderts verankert ist.

Regisseur David Fincher ist vor allem für seine abgründigen Thriller bekannt, angefangen bei Sieben über Zodiac bis zu Verblendung. Bei diesen düsteren Stoffen, die sich um Serienkiller und andere verwegene Zeitgenossen drehen, sticht ein Film besonders aus seinem Schaffen heraus: Der seltsame Fall des Benjamin Button.

Der seltsame Fall des Benjamin Buttons entfaltet sich als berührendes Fantasy-Epos mit Brad Pitt

Die Verfilmung der gleichnamigen Erzählung von F. Scott Fitzgerald dreht die Zeit zurück und bringt uns ins New Orleans des Jahres 1918, wo der junge Benjamin Button im Körper eines alten Mannes geboren wird. Ein sehr merkwürdiger Anblick, der für viele fragende Blicke sorgt. Doch die Uhren ticken anders bei Benjamin Button.

Während sich sein Geist ganz normal weiterentwickelt, schlägt sein Körper eine andere Richtung ein. Aus dem Greis wird ein junger Mann, ein Kind, ein Baby. Mit 84 Jahren stirbt Benjamin Button, obwohl er so aussieht, als wäre er erst zur Welt gekommen. In ihm schlummern aber Erinnerungen an ein ganzes Leben.

Der Trailer zu Der seltsame Fall des Benjamin Button:

Der seltsame Fall des Benjamin Button - Trailer (Deutsch)

Sieben Darsteller waren notwendig, um Benjamin Button zum Leben zu erwecken. Die meiste Zeit bekommen wir Brad Pitt zu Gesicht, der beim Kinostart 45 Jahre alt war. Um Pitts Aussehen an das jeweilige Alter der Figur im Film anzupassen, waren einige Tricks notwendig. Nicht nur hat Pitt täglich mehrere Stunden in der Maske verbracht.

Das Effekt-Studio Digital Domain wurde damit beauftragt, Pitts Verwandlung mittels visueller Effekte so glaubhaft wie möglich zu gestalten. Dabei kam ein modernes Kamerasystem namens Mova Contour zum Einsatz, mit dem sämtliche Gesichtszüge erfasst und nachträglich digital bearbeitet werden können.

Die Effekte sind nicht der einzige Grund, warum ihr einen Blick in den Film riskieren solltet. Besonders spannend ist es, Fincher in einem für ihn ungewohnten Genre zu erleben. Mit großer Ambition und atemberaubenden Bildern erzählt er ein Epos über das 20. Jahrhundert und die berührende Geschichte eines ungewöhnlichen Menschen.

Wann läuft Der seltsame Fall des Benjamin Button im TV?

Der seltsame Fall des Benjamin Button läuft heute Abend, am 19. November 2023, um 20:15 Uhr auf RTL ZWEI. Die Ausstrahlung geht mit Werbung bis 23:30 Uhr. Nachts um 02:50 Uhr folgt die Wiederholung. Alternativ könnt ihr den Film aktuell bei Netflix und Skys Streaming-Dienst WOW im Abo schauen.

