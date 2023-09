Heute im TV: Fantasy-Horror, von dem es eine überraschend gute Serien-Version gibt, die viel zu wenige kennen

Den erfolgreichen Fantasy-Horror-Film, der heute bei Tele5 im Fernsehen läuft, kennen bestimmt viele. Doch habt ihr auch schon die ebenso geniale Serien-Version gesehen?

Bei Tele5 könnt ihr am heutigen Sonntag, dem 3. September 2023 um 20:15 Uhr einen einschlägigen Fantasy-Horror-Film schauen, der 1994 zwei absolute Mega-Stars als Blutsauger vor der Kamera vereinte: Interview mit einem Vampir punktete mit Brad Pitt und Tom Cruise als Eckzahnträger. Und wurde gerade erst als sehr gelungene Serie neu aufgelegt.

Heute im TV: Brad Pitt und Tom Cruise werden in genialem Fantasy-Horror zu Vampiren

Interview mit einem Vampir verfilmt den gleichnamigen Erfolgsroman * von Autorin Anne Rice, die damit den Grundstein für ihre Chronik der Vampire legte. Das heute im TV gezeigte Fantasy-Drama kann man im Stream aktuell nur zu leihen oder kaufen * und dreht sich um Hauptfigur Louis de Pointe du Lac (Brad Pitt).

Als Vampir erzählt dieser einem Journalisten (Christian Slater) seine Lebens- und Todesgeschichte. Seine blutigen Abenteuer reichen dabei von seiner Verwandlung durch den Vampir Lestat (Tom Cruise) über die Annahme der vampirischen Ziehtochter Claudia (Kirsten Dunst) bis hin zu seinen gefährlichen Pariser Eskapaden mit Vampir Armand (Antonio Banderas).



Warner Im TV: Brad Pitt als Louis in Interview mit einem Vampir

Bei einem Budget von 60 Millionen Dollar spielte Neil Jordans Vampir-Film mehr als 220 Millionen Dollar weltweit ein und war damit ein klarer Erfolg. An diese Qualität konnte die lose Fortsetzung Königin der Verdammten 2002 nicht mehr anknüpfen. Umso schöner, dass dem Serien-Remake von Interview mit einem Vampir das Kunststück der untoten Wiederbelebung 2022 gelang.

Interview with the Vampir: Die düstere Fantasy-Serie muss sich vor dem Film nicht verstecken

Die Horror-Serie Interview with the Vampire nahm 28 Jahre nach der ersten Verfilmung Anne Rices Geschichte erneut zur Hand und erschuf eine eindringliche Fantasy-Neuauflage mit spannenden Änderungen. Die neue Version mit Jacob Anderson und Sam Reid in den Hauptrollen ist zugleich Fortsetzung und Neuinterpretation, die der bekannten Story unerwartete Facetten abgewinnt.

Mit teilweise überraschender Brutalität lotet die Serie das untote Dasein zwischen Schmerz und Lust aus, sinniert über die ungesunde Bindung zwischen Louis und Lestat und taucht auch tief in das Dilemma ein, was es bedeutet, als Erwachsene im Körper eines Kindes festzustecken.

AMC Interview with the Vampire - die Serie

In 7 Folgen adaptierte Interview with the Vamire die erste Hälfte der Buchvorlage. Staffel 2 ist bereits in Produktion. In den USA begeisterte das Serien-Remake Publikum und Kritiker gleichermaßen als "düstere Erkundung von Sex und Gewalt, die einem herzzerreißend den Magen umdreht."

Der Serie gelingt es sogar, dass man den einflussreichen Fantasy-Film Interview mit einem Vampir zwischenzeitlich völlig vergisst und so können beide gelungenen Umsetzungen auf ihre Weise begeistern, ohne sich dabei gegenseitig ausstechen zu müssen. Seit diesem Jahr ist die Serie auch in Deutschland bei WOW * zu sehen.

Podcast: Die bisher 23 besten Serien 2023, inklusive Fantasy-Serie Interview with the Vampire

Welche Titel aus den endlosen Startlisten von Netflix, Amazon, Disney+ und Co. haben sich in diesem Jahr bisher wirklich gelohnt? Welche Geheimtipps gab es zu entdecken? Wirhe haben für euch die 23 besten Serien aus der ersten Jahreshälfte 2023 gekürt und stellen sie euch in 2 (!) neuen Streamgestöber-Folgen vor.



Unter anderem folgende Serien-Highlights sind mit dabei: 1923, Abbott Elementary, Daisy Jones and The Six, Silo, Interview with the Vampire und Ted Lasso.