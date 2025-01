Heute im TV: Fast 10 Stunden langer Action- und Gangster-Marathon bietet Unterhaltung ohne Ende

Die volle Ladung Action- und Gangster-Unterhaltung gibt es heute werbefrei im Fernsehen. Wann und wo der Marathon läuft, erfahrt ihr in diesem Artikel.

Vom Weißen Haus bis zum Schweinestall führt heute Abend die Reise bei ZDFneo. Der öffentlich-rechtliche Sender zeigt gleich fünf Filme hintereinander, die mit Action, flotten Gangster-Sprüchen und einer Riege von Stars aufwarten. Dabei erwartet euch insgesamt fast 10 Stunden Unterhaltung, inszeniert von Star-Regisseuren wie John McTiernan, Roland Emmerich und Guy Ritchie.

Arnold Schwarzenegger, Bruce Willis und Denzel Washington sind heute Abend bei ZDFneo zu sehen

Los geht es ab 20:15 Uhr mit Last Action Hero aus dem Jahr 1993, in dem Arnold Schwarzenegger sein Image als Action-Gott auf die Schippe nimmt. Der Film von Stirb Langsam-Regisseur John McTiernan und Co-Autor Shane Black (Kiss Kiss Bang Bang) war damals ein Flop, genießt heute dank seiner abgedrehten Story und famosen Dialoge aber Kultstatus. Auch Schwarzenegger hält die Rolle für eine seiner unterschätzten.

Darauf folgt mit White House Down (2013) Krawallkino von Roland Emmerich, das ebenso eine Stirb Langsam-Verbindung aufweist. Denn wer schon immer wissen wollte, wie "Stirb Langsam im Weißen Haus" aussehen würde, findet in dem Actioner mit Jamie Foxx und Channing Tatum seine Antwort (oder beim Zwillingsfilm Olympus Has Fallen).

Qualitativ geht es danach bergauf mit Guy Ritchies Gangsterfilm Snatch – Schweine und Diamanten (2001), der unter anderem mit Jason Statham und Brad Pitt aufwartet. Gefolgt wird das Original vom Nachahmer, Paul McGuigans Lucky # Slevin (2006), der seine Ritchie- und Tarantino-Einflüsse mit einem starken Cast um Bruce Willis, Josh Hartnett und Lucy Liu sowie einer stilsicheren Inszenierung verarbeitet.

Zum Abschluss tritt Gladiator II-Star Denzel Washington auf den Plan, der in Baltasar Kormákurs 2 Guns (2013) einen Undercover-Agenten mimt, der wegen eines Berges von Geld mit einem anderen Undercover-Agenten (Mark Wahlberg) aneinander gerät.

In TV und Stream: So könnt ihr die Filme schauen

Hier sind die Sendetermine des Marathons bei ZDFneo am heutigen 3. Januar:

Alle Filme haben bei der Moviepilot-Community eine gute bis sehr gute Bewertung, wobei Lucky # Slevin mit einem Durchschnitt von 8 von 10 Punkten bei 36.864 Bewertungen am besten abschneidet. Die genauen Punkte erfahrt ihr per Klick auf die Filmseite.

Falls ihr die Filme nachholen wollt, solltet ihr ein Auge aufdas kostenlose Angebot der ZDF-Mediathek haben, denn sie alle werden bis Samstagmorgen dort erscheinen. Bei 2 Guns und White House Down ist das zum Zeitpunkt dieses Artikels bereits der Fall.

Alternativ gibt es White House Down und Snatch im Netflix-Abo, wohingegen die anderen bei den üblichen Kauf- und Leihanbietern zu haben sind.