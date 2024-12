Heute im TV: Fesselndes Fantasy-Abenteuer mit vielen Stars, das heute fast vergessen ist

Manche Filme fliegen einfach unter dem Radar und geraten zu Unrecht in Vergessenheit. Einer dieser Fälle kommt heute im TV und ist ein kleines Fantasy-Juwel.

Ein Film mit Michelle Pfeiffer, Rutger Hauer und Matthew Broderick kommt heute im TV. Trotz dieser absoluten Star-Besetzung genießt der Fantasy-Streifen keinen allzu hohen Bekanntheitsgrad. Das könnt ihr ändern und euch selbst ein Bild von Der Tag des Falken machen.

Darum geht's im Fantasy-Abenteuer Der Tag des Falken mit Michelle Pfeiffer

Auf dem Liebespaar Isabeau d'Anjou (Michelle Pfeiffer) und Etienne Navarre (Rutger Hauer) liegt ein Fluch. Der böse Bischof hat mit seiner schwarzen Magie dafür gesorgt, dass sie sich tagsüber in einen Falken und er des Nachts in einen Wolf verwandelt. Dadurch bleiben den Liebenden höchstens ein, zwei Sekunden täglich, in denen sie sich gegenseitig als Menschen gegenüberstehen.

In Form des Taschendiebes Philip (Matthew Broderick) tritt dann eine große Veränderung in ihr Leben. Der versucht, dem edlen Ritter und seiner Angebeteten zu helfen, den Fluch ein für allemal zu brechen. Dazu muss sich das Trio allerdings mit dem Bischof von Aquila anlegen, der natürlich überhaupt nicht dran denkt, seinen Zauber aufzugeben und dem Trio zu helfen.

Der Tag des Falken glänzt nicht nur mit überragendem Cast, sondern hat auch einen ganz eigenen Charme

Aus heutiger Sicht wirkt der Märchen- und Fantasy-Film auf den einen oder die andere womöglich etwas kitschig oder überkandidelt. Aber wer sich auf den tragischen Charme der Geschichte einlassen und der unsterblichen Liebe etwas abgewinnen kann, bekommt hier einen außergewöhnlichen Streifen präsentiert.

Sowohl Michelle Pfeiffer und Rutger Hauer als auch Matthew Broderick waren 1985 bereits in Höchstform. Ihr dürftet die Schauspiellegenden aus Klassikern wie Ferris macht blau, Scarface, Blade Runner oder Dangerous Minds kennen. Abgerundet wird das Ganze mit einem für damalige Zeiten höchst ungewöhnlichen Soundtrack, der mittelalterliche Klänge mit Synthies mischt.

TV oder Stream: Wann und wo kommt Der Tag des Falken?

Am heutigen Sonntag, den 8. Dezember müsst ihr einfach nur um 20:15 Uhr bei Tele 5 einschalten. Dort läuft Der Tag des Falken dann bis um 22:45 Uhr und am Mittwoch, den 11. Dezember folgt eine Wiederholung ab 0:20 Uhr.

Ansonsten könnt ihr den Film aber auch streamen. Das geht aktuell zwar bei keiner Abo-Flatrate, aber zumindest on demand über die üblichen Verdächtigen wie Amazon, Apple TV oder Google Play.

