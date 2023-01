Heute im TV: Geflopptes Sci-Fi-Feuerwerk von Avatar 2-Schöpfer, dessen Fortsetzung noch immer nicht gestorben ist

James Cameron hat in den vergangenen Jahren nicht nur an dem Sci-Fi-Epos Avatar: The Way of Water gearbeitet. Auch für Teil 2 von Alita: Battel Angel gibt es noch Hoffnung.

Mit Avatar: The Way of Water beweist sich James Cameron einmal mehr als Box-Office-König und bricht einen Rekord nach dem anderen. Über zwei Milliarden US-Dollar hat die von ihm inszenierte Sci-Fi-Fortsetzung bereits eingespielt. Weniger Glück hatte er in den vergangenen Jahren als Produzent von Alita: Battle Angel. Die 2019 erschienene Verfilmung des Mangas Battle Angel Alita war eines von Camerons großen Herzensprojekt. Seit den frühen 1990er Jahren wollte er die Geschichte der titelgebenden Cyborg-Kriegerin auf die Leinwand bringen. Obwohl der fertige Film ziemlich gut war, konnte er an den Kinokassen nicht überzeugen. Alita: Battle Angel 2: Neue Hoffnung für James Camerons andere Sci-Fi-Reihe Bei einem Budget von 150 bis 200 Millionen US-Dollar (ohne Marketingkosten) hat Alita: Battle Angel 405 Millionen US-Dollar eingespielt. Ein durchschlagender Erfolg bei einem Hollywood-Blockbuster sieht anders aus. Die Hoffnung auf Teil 2 ist jedoch noch nicht gestorben. Im Gegenteil: Vor wenigen Wochen entflammte sie wieder. Hier könnt ihr den Trailer zu Alita: Battle Angel schauen: Alita: Battle Angel - Trailer 2 (Deutsch) HD Bei der Premiere von Avatar: The Way of Water wurde Camerons Stammproduzent Jon Landau nach zukünftigen Projekten abseits der Avatar-Reihe gefragt. Landau kam daraufhin auf die Fortsetzung von Alita: Battle Angel zu sprechen. Nun, es gibt einen kleinen Film namens Alita: Battle Angel, zu dem wir gerne zurückkehren und eine Fortsetzung drehen würden, und ich habe mit [Regisseur] Robert [Rodriguez] darüber gesprochen und hoffentlich wird das Früchte tragen. Hier könnt ihr euch das Landau-Interview von der Avatar 2-Premiere anschauen: Unter dem Hashtag #AlitaArmy teilen Fans bereits seit Jahren ihre Liebe für den ersten Teil und wünschen sich eine Fortsetzung. Dass das Projekt in Landaus Augen nach wie vor möglich ist, kann als hoffnungsvolles Zeichen gewertet werden. Vielleicht bekommen wir Alita: Battle Angel 2 eines Tages tatsächlich noch zu sehen. Zum Nachlesen: Die Vorlage zu Alita: Battle Angel bei Amazon