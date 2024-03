Heute im TV: Genialer Weltraum-Abenteuerfilm, der einen Fantasy-Kult nach 10 Jahren fortgesetzt hat (jetzt ist sogar schon Teil 5 in Planung)

Zehn Jahre nach dem Jumanji Kinder durch ein Brettspiel in den Dschungel schickte, wurde die Reihe mit einem Spin-off fortgesetzt. Das ist zwar weniger bekannt, hat aber einen Cast, der später weltberühmt werden würde. Heute läuft der Abenteuerfilm im TV.

Kinder finden ein mysteriöses Brettspiel und werden plötzlich in eine völlig andere Welt gezogen. Nein, es geht nicht um Jumanji, sondern um das weniger bekannte und für sich alleinstehende Sequel Zathura - Ein Abenteuer im Weltraum, das heute im TV läuft.

Beide Geschichten sind Adaptionen von Romanen des Autors Chris Van Allsburg. In Zathura spielen auch zwei Jungschauspieler:innen mit, die Jahre später ihren großen Durchbruch mit weiteren Jugendbuchadaption feierten: Tribute von Panem-Star Josh Hutcherson und Kristen Stewart aus den Twilight-Verfilmungen.

Darum geht es in dem Sci-Fi-Abenteuer Zathura

Im Keller ihres alten Hauses entdecken die beiden Brüder Walter (Hutcherson) und Danny (Jonah Bobo) das mysteriöse Spiel Zathura. Doch während sie es spielen, geschehen rätselhafte Dinge und die beiden werden mit ihrem Haus ins Weltall gezogen. Ein im All gestrandeter Astronaut (Dax Shepard) begleitet die beiden und gemeinsam erleben sie Meteoritenschwärme, feindliche Außerirdische und eine intergalaktische Raumschiffschlacht. Bei all den aufregenden Abenteuern, droht aber auch eine ernste Gefahr, denn wenn sie es nicht schaffen, das Spiel zu gewinnen und zum Planeten Zathura zu gelangen, müssen die Brüder für immer im Weltraum bleiben.

Jumanji-Reihe ist fast zwei Milliarden schwer

Finanziell konnte Zathura die Produktionskosten von 65 Millionen US-Dollar nicht mehr an den Kinokassen einspielen und auch die Kritiken waren gemischt. Während Björn Helbig von Filmstarts schreibt, dass er im direkten Vergleich mit Jumnaji den Zuschlag bekäme, schreibt die New York Post , Zathura wäre einfach nur Jumanji im Weltraum, doch ohne Robin Williams.

Sony Pictures Zac Braff in Zathura

Der kultige erste Teil stand dem Spin-off wohl im Weg, sodass man sich zwölf Jähre später für eine weitere Verfilmung von Jumanji entschied und Zarhura ruhen ließ. Das Studio hatte aufs richtige Pferd gesetzt, denn Jumanji: Willkommen im Dschungel mit Dwayne Johnson spielte fast eine Milliarde Dollar ein. Und auch Jumanji: The Next Level aus dem Jahr 2019 konnte fast 800 Millionen einholen. Klar, dass bei so viel Erfolg ein weiterer Teil in Planung ist.



Jumanji 4: Das ist bisher bekannt

Wann genau Jumanji 4 im Kino läuft, ist noch nicht bekannt, doch einen neuen Teil, wird es definitiv geben, berichtete Screen Rant . Neben Johnson, der bald auch in der Fortsetzung von Vaiana zu sehen sein wird, werden auch Kevin Hart, Jack Black und Karen Gillan wieder ans Set zurückkehren.

Gerüchten zufolge, könnten wir auch Brendan Fraser sehen, der nach seinem jahrelangen Hollywood-Rückzug mit The Whale (2022) sein großes Comeback feierte. Jumanji wäre für den Die Mumie-Star auch die Rückkehr zum Abenteuerfilm. Wir dürfen gespannt sein.

Wann läuft Zathura - Ein Abenteuer im Weltraum im TV?

Tele5 zeigt das Sci-Fi-Abenteuer heute, am 02. März um 20:15 Uhr. Eine Wiederholung gibt es einen Tag später, am 03. März um 18:20 Uhr. Unabhängig vom TV-Programm könnt ihr Zathura unter anderem auf Amazon kaufen oder leihen.

