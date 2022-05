Heute im TV: „Grauenhafter“ Fantasy-Film, der eine großartige Filmreihe versenkte

Aller guten Dinge sind manchmal nicht drei. Das beweist im TV heute der extrem enttäuschende Abschluss einer zuvor grandiosen Fantasy-Action-Reihe.

Abenteuerfilm-Fans denken bei ihrem größten Idolen oft an einen Schlapphut-Archäologen, der mit Indiana Jones 5 bald wieder die Leinwand zieren soll. Die Genre-Fackel trug zwischenzeitlich aber die beliebte Die Mumie-Reihe. Mit Die Mumie: Das Grabmal des Drachenkaisers fand sie leider einen unrühmlichen Abschluss. Heute läuft der Film im TV. Weiter unten erfahrt ihr, wann und wo.

Fantasy-Action-Reihe findet mit Die Mumie 3 ein enttäuschendes Ende

Dabei tat der dritte Filme eigentlich alles, um frischen Wind in das nach Die Mumie und Die Mumie kehrt zurück schon ehrgeizig ausgeschöpfte Franchise zu bringen: Das Abenteurer-Ehepaar Rick (Brendan Fraser) und Evelyn O'Connell (Maria Bello als Nachfolgerin von Rachel Weisz) wird hier um den inzwischen erwachsenen Sohn (Luke Ford) ergänzt. Ägypten weicht als Setting dem China der späten 1940er.

Statt einer Pharaonen-Mumie müssen die Helden dem wiedererwachten Kaiser Han (Jet Li) Einhalt gebieten, der mit seinen Terrakotta-Kriegern die Welt versklaven will. Das alles ist zwar neu und hätte durchaus wunderbar funktionieren können. Leider entfernt sich der Film nicht nur inhaltlich, sondern auch qualitativ stark von den Vorgängern.

Denn die Mumie 3 enttäuscht ansonsten mit einem Mangel an frischen Ideen und einem austauschbaren 08/15-Plot, der seine Humorlosigkeit mit visuellen Effekten ausbessern will. Das war zumindest wohl der Eindruck vieler Kritiker:innen, die den Film mehrheitlich "grauenhaft" fanden (via Rolling Stone ). Die New York Times schreibt:

Das Netteste, was man über dieses hektische Durcheinander von CGI-Klischees sagen kann, ist, dass das Budget von 175 Millionen US-Dollar zumindest nicht ungerechtfertigt scheint.

Mit 403 Millionen US-Dollar weltweitem Einspielergebnis (via Box Office Mojo ) war die Mumie 3 zwar kein finanzieller Flop, doch danach schien einfach die Luft raus zu sein. Es sollte bis 2017 dauern, bis das Franchise mit Tom Cruise-Starpower per Reboot wiederbelebt wurde. Leider ebenso erfolglos. Doch Fans der Reihe sollten den Kopf nicht hängen lassen: Mumien haben bekanntlich eine Menge Geduld. Und sind immer für eine Überraschung gut. Womöglich sehen wir irgendwann ein Reboot der Reihe mit der Original-Besetzung.

Reboot gescheitert: Wie Die Mumie mit Tom Cruise ein ganzes Universum zerstörte

Wann läuft die Fantasy-Action Die Mumie - Das Grabmal des Drachenkaisers im TV?

Die Mumie 3 kommt heute um 20.15 Uhr auf Nitro. Der Film hat ohne Werbung eine Laufzeit von 112 Minuten. Regie führte Rob Cohen (XXX - Triple X).

