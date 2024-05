Heute im TV: Großartige Wiederbelebung des perfekten Spielberg-Blockbusters, die 4 Milliarden-Trilogie hervorgebracht hat

1993 hat Steven Spielberg einen der besten Filme aller Zeiten gedreht. Heute Abend könnt ihr im Fernsehen die späte Fortsetzung seines Vermächtnisses bestaunen.

Wie sieht der perfekte Blockbuster aus? Mit Jurassic Park hat Steven Spielberg ein gutes Beispiel dafür geschaffen. Die Erfolgsgeschichte des Dino-Abenteuers spricht für sich: Jurassic Park hat den Grundstein eines extrem erfolgreichen Franchises gelegt, das drei Dekaden nach seinem ersten Leinwandausflug immer noch gefragt ist.

Nach der ursprünglichen Trilogie, die zwischen 1993 und 2001 ins Kino kam, erfolgte 2015 die große Wiederbelebung der Marke. Jurassic World schlug das nächste Kapitel der Jurassic-Saga auf und legte den Grundstein für eine neue Trilogie, deren drei Filme insgesamt knapp vier Milliarden US-Dollar eingespielt haben.

Heute Abend könnt ihr den Startschuss im TV schauen.

Heute im TV: Jurassic World erweckt Steven Spielbergs Mega-Blockbuster zu neuem Leben

Bei Jurassic World handelt es sich um kein Reboot der Reihe, sondern ein Legacyquel. Gemeint ist damit eine Fortsetzung, die viele Jahre später mit einem Bewusstsein für die Mythologie des Franchise die Geschichte mit neuen (und alten) Figuren fortsetzt. Der Jurassic Park öffnet seine Tore wieder – und zwar als Jurassic World.

Hier könnt ihr den Trailer zu Jurassic World schauen:

Jurassic World - Trailer (Deutsch) HD

Im Mittelpunkt der Geschichte befinden sich Claire Dearing (Bryce Dallas Howard) und Owen Grady (Chris Pratt). Claire ist die Leiterin des neuen Parks, der mit einer besonderen Attraktion aufwartet: dem Indominus Rex. Owen, ein ehemaliger Navy-Soldat, fokussiert sich darauf, Raptoren wie Haustiere zu trainieren.

Trotz der modernen Technologie der 2010er Jahre versagen auch dieses Mal sämtliche Sicherheitsvorkehrungen und es dauert nicht lange, bis in der Jurassic World das Chaos ausbricht. Regisseur Colin Trevorrow nutzt das Chaos als Steilvorlage für ein aufregendes Action-Abenteuer mit jeder Menge hungrigen Urzeitmonstern.

Der 1976 geborene Trevorrow gehört der Generation von Filmschaffenden an, die sehr von Spielbergs Werk in den 1980er und 1990er Jahren geprägt wurden. Kein Wunder, dass sich sein Jurassic World wie eine große Verbeugung vor Spielbergs Original anfühlt. In fast jeder Szene gibt es Anspielungen und Referenzen zu entdecken.

Weiterhin gehören Jurassic World: Das gefallene Königreich (2018) und Jurassic World: Ein neues Zeitalter (2022) zur Jurassic World-Trilogie. Der nächste Teil der Reihe befindet sich auch schon in Produktion. Unter der Regie von Rogue One-Mastermind Gareth Edwards entsteht ein weiterer Film, der in den Dinopark entführt.

Über die Handlung sind noch keine offiziellen Informationen bekannt. Was wir aber wissen, ist, dass Hollywood-Star Scarlett Johansson die Hauptrolle spielt und der Kinostart bereits 2025 geplant ist. Konkret entfesselt Edwards ab dem 3. Juli 2025 die Dinos auf der großen Leinwand. Spielbergs Vermächtnis im Blockbuster-Kino lebt weiter.

Action-Blockbuster: Wann läuft Jurassic World im TV?

Jurassic World läuft heute Abend am 26. Mai 2024 um 20:15 Uhr auf RTL. Mit Werbung geht die Ausstrahlung bis 22:45 Uhr. Die Wiederholung folgt nachts um 00:15 Uhr. Wenn ihr den Film lieber streamen wollt, stehen euch viele Möglichkeiten zur Verfügung.

Aktuell streamt Jurassic World bei Netflix und Skys Streaming-Dienst WOW. Darüber hinaus könnt ihr ihn bei MagentaTV und RTL+ im Abo schauen. Amazon Prime Video und Co. bieten den Film mit verschiedenen Kauf- und Leihoptionen an.