Heute im TV: Henry Cavill hat 10 Jahre für die Fortsetzung seiner wichtigsten Rolle gekämpft, leider vergeblich

Henry Cavill ist ein großer Name in Hollywood. Doch das bedeutet noch lange nicht, dass jeder Film mit ihm grünes Licht erhält. Das traurigste Beispiel ist der DCEU-Startschuss Man of Steel.

Lasst uns kurz zehn Jahre in der Zeit zurückgehen: 2013 kündigte sich der Start eines neuen Mega-Franchise an. Während sich das Marvel Cinematic Universe bereits in seine zweite Phase bewegte, brachte Konkurrent DC einen Superman-Film in Stellung, der als Grundstein eines riesigen Filmuniversums fungieren sollte.

Man of Steel war der Startschuss des DCEU, das in der vergangenen Dekade mehr oder weniger erfolgreich ausgebaut wurde. Wir haben die Ankunft der Justice League erlebt und konnten zwei Abenteuer mit dem Suicide Squad verbringen. Dazu gesellen sich Ableger rund um Harley Quinn, Wonder Woman und Aquaman.

Gescheiterte Henry Cavill-Fortsetzung: Man of Steel 2 wird niemals Realität

Eine Sache hat es jedoch nie gegeben: Eine klassische Fortsetzung zu dem Film, der alles ins Leben gerufen hat. Zehn Jahre lang kämpfte Superman-Darsteller Henry Cavill für Man of Steel 2. Obwohl es zwischenzeitlich sogar so aussah, als würde das Projekt endlich Realität werden, ist jetzt jegliche Hoffnung verloren.

Hier könnt ihr den Trailer zu Man of Steel schauen:

Das Absurde ist: Erst letztes Jahr wahren die Hoffnungen so groß wie lange nicht mehr. Cavill, dessen Superman auch in Batman v Superman: Dawn of Justice und Justice League bzw. Zack Snyder's Justice League auftauchte, kehrte für die Post-Credit-Szene von Black Adam als stählerner DC-Held auf die Leinwand zurück.

Besagte Post-Credit-Szene sollte Cavills Superman-Rückkehr einläuten. Während Black Adam-Star Dwayne Johnson von einem potentiellen Crossoverfilm schwärmte, wurde bei Fans das Verlangen nach Man of Steel 2 befeuert. Wenige Monate später ist jedoch klar, dass es diesen Film unter der neuen DC-Führung niemals geben wird.

Regisseur James Gunn und Produzent Peter Safran haben 2022 die Kontrolle über DC Studios übernommen und vor wenigen Tagen ihren Plan für ein neues DC-Universum vorgestellt. Ein Name gehört definitiv nicht dazu: Henry Cavill. Stattdessen erwartet uns 2025 ein neuer Superman-Film namens Superman: Legacy.

Im Rahmen einer Pressekonferenz erklärte Gunn, was genau mit Cavill bei DC passiert ist:

Ich mag Henry. Er ist ein großartiger Kerl. Aber er wurde von vielen Leuten herumgeschubst, einschließlich des ehemaligen Regimes dieser Firma. Aber unser neuer Superman ist aus mehreren Gründen nicht Henry.

Einen allzu großen Knick hat Cavills Karriere. Mit der Agenten-Action Argylle bei Apple TV+ und der Amazon-Serie Warhammer 40.000 hat Cavill zwei große Projekte gefunden, die sich in Zukunft in eigene Reihen entwickeln können.

