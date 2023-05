Heute im TV: Horror-Kult, der seit 45 Jahren immer aufs Neue schockt und fast nichts gekostet hat

Heute läuft im TV ein Horror-Kultfilm, dessen grandioser Schock-Wirkung 12 (!) Nachfolger gleichzukommen versuchten. Der Grueel-Hit kam mit einem extrem kleinen Budget aus.

Meisterwerke brauchen nicht viel Geld. Anhänger dieser These führen gerne Kultfilme wie den Horror-Kracher Halloween - Die Nacht des Grauens ins Feld, der heute im TV läuft. Der Schocker von 1978 stampfte mit seinem Erfolg ein ganzes Gruseluniversum aus dem Boden. Und war dennoch spottbillig.

Im TV: Horror-Macher produzierten Halloween für unglaublich wenig Geld

Halloween, 1978. Michael Myers (Nick Castle/Tony Moran), exakt 15 Jahre zuvor für den brutalen Mord an seiner Schwester in eine Psychiatrie gesperrt, bricht aus und kehrt für eine weitere blutige Nacht in seine Heimatstadt Haddonfield zurück. Dort fällt sein Auge sofort auf die junge Babysitterin Laurie Strode (Jamie Lee Curtis). Und eine grausige Serie an Morden nimmt ihren Lauf.

Horror-Legende John Carpenter produzierte Halloween für eine unfassbare Summe von etwa 300.000 US-Dollar (via The Numbers ). Zum Vergleich: Es handelt sich dabei um ein Tausendstel des Produktionsbudgets von heutigen Blockbustern wie Avengers 3: Infinity War, der laut The Numbers 300 Millionen Dollar gekostet hat. 45 Jahre später haben Qualität und Erfolg des Horrorfilms ganze 12 Nachfolger gerechtfertigt. Der jüngste Teil, Halloween Ends, erschien erst 2022 im Kino.

Wann läuft Halloween im TV?

Halloween läuft am heutigen Sonntag, den 7. Mai 2023, um 22.40 Uhr auf Tele 5. Wer da keine Zeit hat, kann den Horror-Kracher am 10. Mai um 1.50 Uhr nachholen. Vor der Kamera ist unter anderem auch Schauspiel-Legende Donald Pleasence (James Bond 007 – Man lebt nur zweimal) zu sehen.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden.

