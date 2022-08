Heute im TV: Johnny Depp jagt einen der legendärsten Serienkiller aller Zeiten

Heute Abend läuft einer der bildgewaltigsten Horrorfilme mit Johnny Depp im TV. Der begibt sich auf die Fährte eines unfassbar grausamen Mörders.

Johnny Depp hat schon viele schaurige Rollen gespielt, nicht zuletzt dank Regisseur Tim Burton (Sleepy Hollow). Heute Abend aber macht er sich im TV auf die Jagd nach einem der größten Serienkiller der Geschichte. Die bildgewaltige Comic-Adaption From Hell

lässt das London der 1860er in blutrünstigen Szenen wieder auferstehen. Und zeigt Depp als Opiumsüchtigen.

Heute im TV: Bildgewaltiger Horror mit Johnny Depp als drogenabhängiger Ermittler

Wenn sich seine Rolle Frederick Abbeline nicht gerade in irgendwelchen Absteigen den Kopf zunebelt, ist sie als Inspektor der Londoner Polizei einer unglaublich brutalen Mordserie auf der Spur. Dessen Täter wird bald als Jack the Ripper bekannt und bedroht Prostituierte wie die junge Mary Kelly (Heather Graham). Dank des angesehenen Arztes Dr. Gull (Ian Holm) deckt der Ermittler bald eine Verschwörung in den höchsten sozialen Kreisen auf.

Die Verfilmung des preisgekrönten gleichnamigen Comics von Alan Moore und Eddie Campbell stieß bei der Kritik eher auf maue Reaktionen. Der Konsens der Aggregatoren-Seite Rotten Tomatoes beschreibt den Film als "visuell beeindruckend, aber stumpf und wenig gruselig". Empire begeistert das Schauspiel, bemängelt aber die unverständlich geschriebene Serienkiller-Figur des Rippers.

Rhythmus und Story des Films könnten in der Tat fesselnder sein, werden aber durch Kameraarbeit und schauspielerisches Talent allemal ausgeglichen. Wahnsinnige Horror-Visionen in grellen Farben und das schaurig-majestätische London bei Nacht hinterlassen tiefe Eindrücke. Darüber hinaus werden Zuschauer Ian Holm spätestens nach diesem Film lieben.

Wann läuft From Hell mit Johnny Depp im TV?

From Hell kommt am morgigen Sonntag, den 14. August 2022, um 00.35 Uhr auf ProSieben. Der Film hat ohne Werbung eine Länge von 122 Minuten. Regie führten Albert und Allen Hughes (Book of Eli).

Die besten Streaming-Filme 2022 bei Netflix, Disney+ und Co.

In der neusten Ausgabe unseres Podcasts Streamgestöber blicken wir zurück auf die bisherigen Streaming-Filme des Jahres. Netflix, Disney+ und Co. haben sich gegenseitig überboten mit aufwendigen Produktionen. Doch welche der Filme sind wirklich gelungen? Im Podcast reden wir über unsere Top 10 der besten Streaming-Filme 2022.

Das Streaming-Jahr war im Filmbereich sehr abwechslungsreich. Ein roter Panda hat Toronto ins Chaos versetzt, während sich eine Prinzessin vom obersten Stockwerk eines Turms ins Erdgeschoss gekämpft hat. Außerdem konnten wir die erste Mondlandung durch Kinderaugen erleben und haben eine amüsante Jackass-Zugabe erhalten.

