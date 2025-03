Heute im TV: Knallharter Cop-Thriller mit Jake Gyllenhaal über Kampf gegen Drogen-Gangs

Heute läuft ein realistischer und packender Thriller im TV, dem intensive Vorbereitungen vorausgingen, bei denen die Stars nicht geschont wurden und fast täglich Gewalt ausgesetzt waren.

Es gibt einige legendäre Cop-Duos in der Filmgeschichte, viele davon sind in Komödien anzutreffen. In End of Watch präsentieren uns Jake Gyllenhaal und Michael Peña allerdings ein realistischeres und umso dramatischeres Bild von zwei Ermittlern in der Drogenszene, die ins Fadenkreuz rivalisierender Gangs geraten. Heute kommt der spannende Thriller im TV.

End of Watch im TV: Spannender und realistischer Cop-Alltag

Die besten Freunde Taylor (Gyllenhaal) und Zavalla (Peña) sind auch auf der Arbeit ein eingeschworenes Team. Obwohl sie gegen den Drogenhandel so wenig ausrichten können, sind sie voller Tatendrang und legen sich sogar mit der Mafia an. Als sie beginnen auf eigene Faust zu ermitteln, droht die Situation zu eskalieren und auch ihre Familien geraten in große Gefahr.

Auch interessant:

Dreharbeiten zu End of Watch: Mann wurde vor Gyllenhaals Augen erschossen

Regisseur David Ayer ist mit End of Watch eine eindringliche Darstellung des Polizistenalltags in Los Angeles gelungen, das sich fernab des unrealistischen Popcornkinos abspielt. Spannende Schießereien könnt ihr aber dennoch erwarten, auch wenn sich der Film klar auf die Freundschaft der beiden Cops fokussiert.

Ayer schrieb das Drehbuch in gerade einmal sechs Tagen (via Collider ), doch die Vorbereitungen für die Schauspieler waren weitaus umfangreicher und intensiver. Ganze fünf Monate verbrachten die Hauptdarsteller beim LAPD und begleiteten die Polizisten auf ihren Einsätzen. Wie Gyllenhaal im Interview mit The Guardian berichtete, wurde bereits am ersten Tag ein Mann vor seinen Augen erschossen. Neben der Gewalt im südlichen LA lernte er aber auch die reiche Kultur seiner Bewohner:innen kennen und schätzen.

Die intensive Vorbereitung auf den Film wird in der realistischen Darstellung deutlich, dazu trägt auch die eigenwillige Kameraführung bei, die im Found Footage-Stil gedreht wurde.

Wann läuft der packende Thriller End of Watch im TV?

RTL 2 zeigt das Cop-Duo im Einsatz in der Nacht auf Samstag, den 22. März um 2025 um 00:45 Uhr. Eine Wiederholung gibt es nicht, doch ihr könnt End of Watch auch bei Amazon Prime Video reduziert kaufen.

