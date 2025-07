Heute im TV: Knapp 4 Stunden Sci-Fi-Marathon, bei dem sich vor allem der zweite Film so richtig lohnt

Die Welt steht heute gleich mehrfach am Abgrund. In zwei Sci-Fi-Blockbustern müssen sich Menschen ganz unterschiedlich mit dem drohenden Ende auseinandersetzen.

Sci-Fi- und Endzeit-Fans können heute Abend getrost die Flimmerkiste anwerfen und sich einen fast vier Stunden langen Film-Marathon gönnen. Der sorgt insbesondere mit Signs - Zeichen für wohligen Grusel, aber auch der erste Film namens Knowing hat natürlich ganz eigene Qualitäten.

Heute im TV: Darum geht's in Knowing mit Nicolas Cage

Vor 50 Jahren haben Schulkinder Zeitkapseln vergraben, die jetzt von anderen Kindern wieder hervorgekramt werden. In einer dieser Kapseln steckt einfach nur ein mysteriöser Zahlencode. Der Vater John (Nicolas Cage) schafft es, den Code zu entschlüsseln und entdeckt, dass die Zahlen für tragische Katastrophen in den letzten Jahren stehen – und in die Zukunft reichen...

Das passiert in Signs - Zeichen von M. Night Shyamalan mit Mel Gibson

Der Farmer und ehemalige Pfarrer Graham Hess (Mel Gibson) lebt nach dem Tod seiner Frau zusammen mit seinen zwei Kindern und seinem Bruder (Joaquin Phoenix) auf einer abgeschiedenen Farm und bemerkt seltsame Ereignisse. In den Maisfeldern tauchen Kornkreise auf und die Medien berichten zunehmend von vermeintlichen Alien-Sichtungen. Die Familie muss sich ganz allein der Bedrohung stellen, die sie heimsucht.

Hier könnt ihr euch einen Trailer zu Signs - Zeichen anschauen:

Knowing mit Nicolas Cage basiert auf einer spannenden Prämisse und punktet mit Nicolas Cage, der eigentlich immer sehenswert ist, auch wenn sich am Ende die Geister scheiden. Die Kritik hat zwar kaum ein gutes Haar an dem Film gelassen, das Publikum war ihm trotzdem gewogen. Insgesamt konnte der Film des I, Robot-Regisseurs Alex Proyas bei einem Produktionsbudget von 50 Millionen 186 Millionen US-Dollar einspielen (via The Numbers ).

Signs stellt den dritten Film des The Sixth Sense-Machers M. Night Shyamalan dar und überzeugt vor allem mit absolut markerschütterndem Sci-Fi-Grusel. Die mysteriöse Alien-Invasion wird von Minute zu Minute bedrohlicher, auch wenn wir die Aliens selbst lange Zeit überhaupt nicht (oder nur ganz kurz) zu Gesicht bekommen.

Auf Apple TV+ ist gerade die dritte Staffel einer Sci-Fi-Serie mit ganz anderer Ausrichtung gestartet, die wir euch aber trotzdem wärmstens ans Herz legen. Wir konnten mit den Foundation-Stars Lee Pace und Laura Birn ein Interview führen, in dem sie ihre Herrschaft erklären.

TV oder Stream: Wann und wo laufen Knowing und Signs?

Knowing wird am heutigen Mittwoch, den 16. Juli ab 20:15 Uhr auf kabel eins ausgestrahlt. Direkt im Anschluss läuft dann ab 22:40 Uhr Signs - Zeichen. Beide Filme werden wiederholt, und zwar am 17. Juli um 0:55 Uhr und am 23. Juli um 04:10 Uhr.

Es gibt die Sci-Fi-Streifen aber auch im Stream: Knowing beispielsweise als Teil des Amazon Prime-Abos und Signs findet ihr in der Disney+-Flatrate.