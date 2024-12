Heute im TV: Komplett abgefahrener Action-Exzess für Tarantino- und Guy Ritchie-Fans

Der pure Action-Wahnsinn wird heute Abend im TV auf euch losgelassen. Dort läuft nämlich ein Film, in dem Auftragskiller, Neo-Nazis, Mafia-Gangster und kriminelle Magier aufeinandertreffen.

Die 2000er-Jahre brachten ein paar ziemlich abgedrehte Action-Highlights hervor, die mehr Wert auf möglichst absurde Szenarien und adrenalingesteuerte Figuren als auf ausgefeilte Storylines legten. Man denke da nur an Filme wie Crank oder Shoot 'Em Up. Ebenfalls in diese Kategorie gehört das Action-Feuerwerk Smokin' Aces aus dem Jahr 2006, das ihr heute Abend im TV anschauen könnt.

Action-Fest Smokin' Aces im TV: Darum geht's im Film

Der windige Showmagier und professionelle Falschspieler Buddy Israel (Jeremy Piven) hat den Mafiaboss Primo Sparazza (Joseph Ruskin) gegen sich aufgebracht. Letzterer will den Kleinganoven deshalb aus dem Weg räumen lassen und setzt ein Kopfgeld von 1 Million US-Dollar auf Buddy aus, der sich daraufhin in einem Luxus-Hotelzimmer verschanzt.

Schnell wird sein Aufenthaltsort jedoch bekannt, was zahlreiche Auftragskiller (u. a. Chris Pine, Joel Edgerton und Alicia Keys) auf den Plan ruft, die sich einen Weg in das Hotel bahnen wollen, um die Prämie abzustauben. Gleichzeitig möchte auch das FBI um die Agenten Richard Messner (Ryan Reynolds) und Donald Carruthers (Ray Liotta) zu Buddy gelangen, um ihn als Kronzeugen gegen Sparazza für sich zu gewinnen.

Als im Hotel schließlich sämtliche Personen aufeinandertreffen, kommt es zu einer äußerst bleihaltigen und blutigen Eskalation, in der kein Stein auf dem anderen bleibt.

Smokin' Aces trumpft mit knallharter Action, skurrilen Figuren und Stars en masse auf

Smokin' Aces ist einer dieser vielen Filme, die ganz bewusst den Coolness-Faktor der Werke Quentin Tarantinos (Pulp Fiction) und Guy Ritchies (Bube Dame König GrAs) anstreben. Dafür, so ehrlich muss man sein, fehlt es dem unterhaltsamen Action-Kracher deutlich an inszenatorischer Raffinesse und ästhetischer Eleganz.

Dennoch beherrscht auch Regisseur Joe Carnahan (The Grey, Boss Level) sein Handwerk ziemlich gut und liefert ein buntes Potpourri aus schrägen Charakteren, brutaler Action und zynischem Humor ab. Ein weiterer Pluspunkt: Schnell macht Carnahan klar, dass zu keiner Zeit sicher ist, welche Figur überlebt oder stirbt, was dem Film eine gewisse Spannung verleiht.

Darüber hinaus konnte er einen exzellenten Cast vor der Kamera versammeln, dem u. a. Ryan Reynolds, Ray Liotta, Andy Garcia, Ben Affleck, Joel Edgerton, Common und Taraji P. Henson angehören. Besondere Erwähnung verdienen an dieser Stelle Jeremy Piven als nervliches Wrack Buddy Israel und der grandiose Chris Pine, der als vollkommen psychopathischer Neo-Nazi Darwin Tremor sein damaliges RomCom-Image quasi von jetzt auf gleich torpedierte.

Wann läuft das Action-Spektakel Smokin' Aces im TV?

Smokin' Aces läuft heute Abend am 17. Dezember um 22:25 Uhr auf Tele 5. Die Wiederholung zeigt der Sender am 19. Dezember um 02:10 Uhr.



Der Actioner ist derzeit in keiner Streaming-Flatrate verfügbar. Bei Amazon Prime Video, Apple TV und im Sky Store könnt ihr den Film aber kaufen oder leihen.