Heute im TV: Leonardo DiCaprio in ikonischer Rolle, die eigentlich Ewan McGregor versprochen war und für 10 Jahre Streit sorgte

Leonardo DiCaprio kann über Erfolg und Scheitern eines Films entscheiden. Heute läuft ein Film im TV, bei dem seine Besetzung 10 Jahre Streit auslöste.

Im TV: Leonardo DiCaprios ikonische Rolle zerstörte eine Star-Freundschaft

Leonardo DiCaprio lockt Millionen ins Kino. Das galt in den späten 90ern und frühen 2000ern nicht nur für Meisterwerke wie Titanic , sondern auch für Filme wie The Beach . Gleichzeitigzwischen Star Wars-Star Ewan McGregor (Star Wars: Episode I) und Regisseur Danny Boyle (Trainspotting). Heute läuft der Film im TV.

The Beach-Macher Boyle gab 2013 gegenüber Digital Spy zu, dass er DiCaprios Rolle zuerst McGregor versprochen hatte. Er habe ihn schlecht behandelt und einen Auftritt suggeriert, den er schließlich einem anderen Schauspieler zusprach. McGregor war von der Absage tief getroffen und redete 10 Jahre nicht mit seinem Stammregisseur, der ihn zuvor auch in Lebe lieber ungewöhnlich und Kleine Morde unter Freunden besetzt hatte.

Erst viele Jahre später fanden sie dank einer Laudatio wieder zusammen, die McGregor auf Boyles Werk halten sollte. Er habe hinter den Kulissen geweint, eröffnete Boyle in der Graham Norton Show. Die Freundschaft ist seitdem wieder gekittet. Ob Leonardo DiCaprio über das Zerwürfnis Bescheid weiß, ist nicht bekannt.

Wann läuft The Beach im TV?

The Beach kommt am heutigen Samstag, den 15. April 2023, um 20.15 Uhr auf RTL 2. Wer da keine Zeit hat, kann den Film um 0.40 Uhr nachholen. Neben DiCaprio ist unter anderem Tilda Swinton (Only Lovers Left Alive) im Film zu sehen.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden.

