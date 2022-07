Heute im TV: Marvel-Film mit großartiger Idee, die über 20 Superheld:innen zusammenbrachte

Auf Kabel eins könnt ihr heute X-Men: Zukunft ist Vergangenheit schauen. Der Marvel-Film setzte die Idee der Versammlung vieler Superheld:innen lange vor Spider-Man: No Way Home um.

Nach Avengers: Endgame ist Spider-Man: No Way Home der wohl gefeiertste MCU-Blockbuster der jüngeren Vergangenheit. Dank des Multiversums hat der Marvel-Kracher die Spider-Man-Stars Tom Holland, Andrew Garfield und Tobey Maguire spektakulär in einem Film vereint.

Fast 10 Jahre vor No Way Home hat X-Men: Zukunft ist Vergangenheit praktisch schon die Blaupause für das Erfolgskonzept des Spider-Man-Films geliefert. Ihr könnt den X-Men-Film von 2014 heute um 20:15 Uhr auf Kabel eins schauen.

X-Men: Zukunft ist Vergangenheit setzt auf bombastischen Superheld:innen-Overkill

Die Handlung des Sequels zu X-Men: Erste Entscheidung setzt in einer dystopischen Zukunft ein, in der Mutant:innen in Internierungscamps gefangengehalten werden und die Erde von den Sentinels beherrscht wird.

Dabei gelingt es Wolverine (Hugh Jackman), in die Vergangenheit zu reisen, wo die jungen Versionen von Magneto (Michael Fassbender) und Mystique (Jennifer Lawrence) ein Attentat gegen Senator Robert Kennedy planen.

Durch die verschiedenen, durch Zeitreisen verknüpften Erzählebenen wird X-Men: Zukunft ist Vergangenheit zum Superheld:innen-Overkill, bei dem über 20 bekannte und neue Figuren aus dem Comicfilm-Franchise aufgefahren und zusammengeführt werden. Lange vor Avengers: Endgame und Spider-Man: No Way Home war dieser X-Men-Teil also der Vorläufer dieser Art von bombastischem Charakter-Spektakel.



