Heute im TV: Marvel-Star Scarlett Johansson in einer ihrer wichtigsten und besten Rollen

Dank ihrer Rollen in diversen Marvel-, Action- und Science-Fiction-Filmen ist Scarlett Johansson zu einem der größten Hollywood-Stars aufgestiegen. Heute im TV kommt eine frühe Schlüsselrolle ihrer Karriere.

Obwohl Scarlett Johansson in den vergangenen Jahren hauptsächlich als Black Widow im Marvel Cinematic Universe zu sehen war, wartet ihre Filmographie mit einer bemerkenswerten Vielfalt an Rollen auf. Einen Grundstein dafür hat das beklemmende, feinfühlige Historiendrama Das Mädchen mit dem Perlenohrring gelegt.

Der Pferdeflüsterer und Ghost World gehören zu Johanssons ersten Achtungserfolgen auf der großen Leinwand. 2003 markiert danach eines der wichtigsten Jahren in ihrer Karriere, was vor allem an Sofia Coppolas gefeiertem Lost in Translation liegt. Das Mädchen mit dem Perlenohrring sollte jedoch nicht in Vergessenheit geraten.

Heute im TV: Das Mädchen mit dem Perlenohrring läuft heute Abend um 20:15 Uhr auf One. Der Film basiert auf dem gleichnamigen Roman von Tracy Chevalie.

In Das Mädchen mit dem Perlenohrring taucht Scarlett Johansson in die Vergangenheit ein

Angesiedelt im goldenen Zeitalter der niederländischen Malerei entführt die Geschichte des Films in die Stadt Delft. Hier lebt und arbeitet die 17-jähirge Griet (Scarlett Johansson) als Magd in einem vornehmen Haus, das einem gewissen Jan Vermeer (Colin Firth) gehört, seines Zeichens ein begnadeter, aber sehr verschlossener Künstler.

Der Trailer zu Das Mädchen mit dem Perlenohrring:

Das Mädchen mit dem Perlenohrring - Trailer (Deutsch) HD

Viele Menschen scheitern daran, eine Beziehung zu Vermeer aufzubauen. Griet gelingt es aber durch ihr Interesse für seine Profession. Vermeer weiht sie mehr und mehr in seinen Schaffensprozess ein und erntet dafür von seiner Ehefrau misstrauische Blicke. Was folgt, ist ein stilles, aber nicht weniger aufwühlendes Drama.

Das Mädchen mit dem Perlenohrring wartet mit einer starken Scarlett Johansson-Performance auf

Auf den ersten Blick sind Johanssons Rollen in Lost in Translation und Das Mädchen mit dem Perlenohrring sehr ähnlich. In beiden Filmen spielt sie junge, in sich zurückgezogene Frauen, die sich von ihrer Umgebung isoliert fühlen. Wo Johansson bei Coppola den Blick melancholisch durch die Gegend schweifen lassen kann, findet sie sich in dem von Peter Webber inszenierten Drama aber in einer deutlich strengeren Welt wieder.

Griet darf nie verloren durch die Straßen Delft wandern, sondern muss immer fürchten, beobachtet und verurteilt zu werden. Diese erdrückende Last webt Johansson feinfühlig in ihre Darbietung ein. Sie gibt uns ein Gefühl dafür, was es für Griet bedeutet, den Platz in einem Raum einnimmt, den ihr gleich mehrere Menschen streitig machen wollen. Es ist ein unglaublicher Kraftakt und Johansson hält ihn nuanciert fest.

