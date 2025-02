Heute im TV: Mega packender Zombie-Thriller, der 18 Jahre später wirklich fortgesetzt wird

Unser heutiger TV-Tipp zeigt uns, wie es nach einer Zombie-Apokalypse aussieht und stimmt schon auf die kommende Thriller-Fortsetzung ein, die nach 18 Jahren endlich in den Kinos laufen wird.

Heute läuft die Horror-Fortsetzung 28 Weeks Later im Fernsehen, die uns nach Jahren wieder in die verlassenen Londoner Straßen des Schocker-Thrillers 28 Days Later führt. Sowohl der erste Teil als auch das kommende Sequel 28 Years Later schrieben Filmgeschichte, doch dazu später mehr. Der zweite Teil von Juan Carlos Fresnadillo kann damit zwar nicht mithalten, dafür bietet er ebenfalls überaus gelungene Zombie-Action, die uns das Adrenalin durch die Adern jagt.

Horror-Thriller 28 Weeks Later im TV: Rückkehr nach der Zombie-Apokalypse

Sechs Monate nach dem Ausbruch des Rage-Virus hat die Armee London wieder unter Kontrolle gebracht, nun soll die Stadt neu besiedelt werden. Zu den Zurückkehrenden gehört auch Don Harris (Robert Carlyle) mit seinen Kindern Tammy (Imogen Poots) und Andy (Mackintosh Muggleton).

Weil die Teenies aus ihrem Elternhaus Privatsachen holen wollen, dringen sie unbemerkt in die Sperrzone ein, in dem das Virus noch nicht unter Kontrolle gebracht wurde. Im Haus machen sie eine erschreckende Entdeckung und die Ereignisse geraten völlig außer Kontrolle.

Wie Rotten Tomatoes zeigt, fielen viele Kritiken zu 28 Weeks Later überwiegend positiv aus und lobten unter anderem die dichte Atmosphäre und kraftvolle Regiearbeit. Auch wenn die Story nicht an das Original herankommt, ist es 28 Weeks Later gelungen, sich vom Vorgänger zu lösen und neue, spannende Elemente einzubauen. Unsere Community vergab mit über 16.600 Stimmen gute 6,9 von 10 Punkten. So landet 28 Weeks Later bei uns auf Platz 11 der besten Zombiefilme.

Fortsetzung nach 18 Jahren: 28 Years Later schreibt Filmgeschichte

Mit 28 Days Later gelang Regisseur Danny Boyle 2005 ein Überraschungshit. Gerade einmal 8 Millionen US-Dollar standen ihm für die Produktion zur Verfügung. Umso überraschender, dass das Zombie-Spektakel ganze 82 Millionen einspielte. Der zweite Teil hatte dann laut The Numbers knapp doppelt so viel Budget und war mit 64 Millionen ebenfalls ein Erfolg. Jetzt, 18 Jahre später, wird es mit 28 Years Later wieder eine Fortsetzung geben. Diesmal kehren mit Boyle und Drehbuchautor Alex Garland die Kreativ-Köpfe des Originals zurück.

Eine strenge Fortsetzung soll es aber nicht sein, insbesondere die Ereignisse aus 28 Weeks Later werden wohl teilweise ignoriert. Manche werden die Corona-Pandemie für eine Inspirationsquelle halten, doch Autor Garland verneinte dies im Interview und gab an, eher die Ereignisse des Brexits im Skript verarbeitet zu haben.

[Es ist] Ein Gefühl, dass der Globus seine Position verändert. [Der Rest der Welt] kehrt uns den Rücken zu und schaut nicht wirklich in diese Richtung. Sie scheren sich einen Dreck [um Großbritannien].

Boyle ist ein Rebell auf dem Regiestuhl und schuf mit 28 Days Later eine der ersten Hollywood-Produktionen, die digital gedreht wurden. Ein Meilenstein der Filmgeschichte soll nun auch die Fortsetzung kennzeichnen, denn sie ist der erste Blockbuster, der zum Großteil mit einem iPhone gedreht wurde. Wie das Ergebnis aussieht, werden wir ab dem 19. Juni 2025 in den Kinos sehen können. Wer sich schonmal in Stimmung bringen will, kann sich 28 Weeks Later heute zu Gemüte führen.

Wann läuft die große Zombie-Apokalypse 28 Weeks Later im TV?

Für richtig Adrenalin sorgen die Zombies am heutigen Mittwoch, den 05. Februar 2025 um 22:45 Uhr auf Nitro. Wer 28 Weeks Later verpasst hat, kann den Film unter anderem bei Disney+ im Abo streamen.

