Neue Story-Details zu 28 Years Later bringen Zombie-Universum durcheinander: Kein Interesse am Kanon

Die 28 Days Later-Filme waren nie als großes Franchise geplant. Besonders das Ende des zweiten Teils wirft eine Frage im Hinblick auf die nächste Trilogie auf. Wird hier etwa der Kanon gebrochen?

Als 28 Days Later 2002 ins Kino kam, hat vermutlich niemand damit gerechnet, dass dieser kleine, fiese Horror-Thriller den Zombie-Mythos für immer verändern würde. Fans und Kritiker:innen waren gleichermaßen begeistert. Auch an den Kinokassen war der Film ein voller Erfolg, sodass einer Fortsetzung nichts im Wege stand.

Der 2007 erschienene 28 Weeks Later stammt jedoch nicht mehr von dem Kreativteam des Originals, namentlich Regisseur Danny Boyle und Drehbuchautor Alex Garland. Kein Wunder, dass der Film seine eigenen Entscheidungen trifft. Doch wie passt das nun zur neuen Trilogie, die erneut von Boyle und Garland konzipiert wurde?



Horror-Wiederbelebung: Danny Boyle nimmt es mit der Kontinuität der 28 Days Later-Filme nicht allzu genau

Mit 28 Years Later kehrt das Duo in die Welt der Infizierten zurück und erzählt, was 28 Jahre nach dem ersten Teil in Großbritannien passiert ist. Wird der neue Film auch das Ende von 28 Weeks Later akzeptieren, in dem wir in einer drastischen Sequenz erfahren, dass sich das Rage-Virus auch in Frankreich, konkret Paris, ausgebreitet hat?

In der aktuellen Printausgabe von Empire (via Collider ) sagt Garland:

[28 Years Later] steht nicht in direktem Konflikt mit [28 Weeks Later, aber] 'Kanon' [ist] ein Wort, für das sich Danny Boyle nicht weniger interessieren könnte.

Produzent Andrew Macdonald fügt hinzu:

[Die Filme] sind nicht wie eine wissenschaftliche Formel aufgebaut.

Hier könnt ihr den Trailer zu 28 Years Later schauen:

28 Years Later - Trailer (Deutsch) HD

Relevant ist diese Frage, weil 28 Years Later den Fokus wieder auf Großbritannien richtet. Laut den jüngsten Umschreibungen der Handlung des Films wurde der Rest der Welt überwiegend vom Rage Virus verschont. Garland erläutert seine Gedanken, die er beim Schreiben des Drehbuchs von 28 Years Later hatte:

Covid hatte ich nicht im Kopf, weil es zu aktuell und zu gegenwärtig war, aber den Brexit schon. [Vor allem, wie der Rest der Welt begann, Großbritannien zu sehen.] Ein Gefühl, dass der Globus seine Position verändert. Sie kehren uns den Rücken zu und schauen nicht wirklich in diese Richtung. Sie scheren sich einen Dreck [um Großbritannien].

Macdonald fasst es zusammen:

Nichts wird nach Großbritannien hineingelassen und nichts wird herausgelassen. Großbritannien hat eine Pause eingelegt.

28 Years Later ist damit offiziell eine filmische Antwort auf den Brexit.

Wann startet 28 Years Later im Kino?

Am 19. Juni 2025 bringen Danny Boyle und Alex Garland die Horror-Reihe zurück auf die große Leinwand. 28 Years Later fungiert als Auftakt einer neuen Trilogie, die bereits im Januar 2026 mit 28 Years Later: The Bone Temple fortgesetzt wird. In den Hauptrollen sind Jodie Comer, Aaron Taylor-Johnson und Ralph Fiennes zu sehen.