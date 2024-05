Heute im TV: Richtig gelungener Fantasy-Horror mit Keanu Reeves, der heute fast vergessen ist

Ein legendärer Horror-Klassiker kommt heute im TV. Er stammt von einer Regie-Koryphäe und ist jetzt fast vergessen, war vor über 30 Jahren aber sehr erfolgreich.

Wenn wir an Francis Ford Coppola und Keanu Reeves denken, fällt uns als erstes wohl so etwas wie Speed, John Wick, Apocalypse Now oder Der Pate ein. Aber auch Bram Stoker's Dracula zählt zu den Filmen der beiden und kann sich mehr als nur sehen lassen. Den überaus opulenten wie erfolgreichen, mittlerweile aber fast vergessenen Streifen gibt es heute im Fernsehen.

Worum geht's in Bram Stoker's Dracula mit Gary Oldman und Keanu Reeves?

Die Geschichte dürften die meisten Fans des Fantasy-Horrors gut kennen: Ein mysteriöser und sehr, sehr bleicher Graf aus Transsylvanien lädt einen jungen Mann (Keanu Reeves) zu sich in sein abgelegenes Schloss ein. Dort stellt sich dann heraus, dass wir es hier mit dem Fürsten der Finsternis zu tun haben – Graf Dracula höchstpersönlich, gespielt von Gary Oldman.

Der Graf bemerkt wiederum durch Zufall, dass die Frau seines Besuchers (Winona Ryder) der Frau zum Verwechseln ähnlich sieht, die Dracula vor vielen Jahrhunderten auf tragische Art und Weise überlebt hat. Was folgt, ist eine turbulente Reise nach London und zurück sowie jede Menge rätselhafte Zwischenfälle. Am Schluss kann nur noch Van Helsing (Anthony Hopkins) helfen.

Sony Der Schatten von Graf Dracula entwickelt ein Eigenleben in der Francis Ford Coppola-Verfilmung

Der heute fast vergessene Dracula-Film von Francis Ford Coppola hat vor 32 Jahren über 215 Millionen eingespielt

Opulenter und düsterer lässt sich der bekannte Vampir-Stoff wohl kaum inszenieren. Die üppige Ausstattung verdanken wir dem Regisseur, der ein komplettes Effekte-Team gefeuert haben soll, weil er mehr praktische Effekte und Handgemachtes wollte. Mit Erfolg: Bram Stoker's Dracula wurde mit je einem Oscar für Kostüme, Maske und Effekte ausgezeichnet.

Gleichzeitig spielte der Streifen an den Kinokassen insgesamt über 215 Millionen US-Dollar ein (via: The Numbers ). Bei einem Produktionsbudget von nur 40 Millionen ist das richtig üppig und entspricht dem mehr als fünffachen. Da dürfte es die Beteiligten wohl kaum jucken, dass ihr hypnotisierender Fiebertraum mittlerweile etwas in Vergessenheit geraten ist.

TV oder Stream: Wann und wo läuft Bram Stoker's Dracula?

Wer sich Bram Stoker's Dracula in aller Ruhe ansehen will, kann das heute um 22:05 Uhr auf ZDFneo tun. Der Film läuft dort ohne Werbeunterbrechungen und dauert bis 00:05 Uhr. Eine Wiederholung kommt dann am 10. Mai um 03:00 Uhr nachts.



Selbstverständlich gibt es Francis Ford Coppolas Streifen auch im Stream. In einer Abo-Flat findet ihr ihn zwar momentan nicht, aber dafür gibt es die volle Dracula-Dröhnung on demand bei Magenta TV, Apple TV, Amazon oder Google beziehungsweise YouTube.



