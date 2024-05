Der geheimnisvollste Sci-Fi-Film 2024 wird langsam enthüllt: Schaut die erste Szene, in der die Zeit eingefroren wird

Regiemeister Francis Ford Coppola hat einen Ausschnitt aus seinem kommenden Sci-Fi-Epos Megalopolis veröffentlicht. Dort friert ein Star Wars-Star die Zeit ein.

Es gibt kaum größere lebende Hollywood-Legenden als Francis Ford Coppola. Der Regisseur von Der Pate und Apocalypse Now will 2024 seinen ersten Kinofilm seit 13 Jahren veröffentlichen. Aus dem Sci-Fi-Epos Megalopolis gibt es jetzt einen ersten Ausschnitt zu sehen.

Schaut euch hier die erste Szene aus Megalopolis auf Englisch an:

Megalopolis - First Look (English) HD

Ein Sci-Fi-Epos, in dem die Zeit stillstehen kann? Darum geht's in Megalopolis

Megalopolis dreht sich um den visionären Künstler Cesar Catilina (Star Wars-Darsteller Adam Driver), der seine Stadt New Rome als glänzende Utopie neu konzipieren möchte. Einen Gegner hat er in Bürgermeister Franklyn Cicero (Giancarlo Esposito) gefunden, der ein skrupelloses System von Machtgier, Korruption und Guerilla-Krieg aufrechterhalten will. Zwischen beiden Männern steht Ciceros Tochter und Catilinas Geliebte Julia (Nathalie Emmanuel).

Wie der erste Einblick zeigt, dreht sich Coppolas Film nicht um dröge Stadtpolitik. Catilina steigt aus dem Fenster eines gigantischen Wolkenkratzers, scheint springen zu wollen und hält schließlich die Zeit an, bevor er in die Tiefe stürzt. Ob es sich um eine Simulation handelt oder die Story Zeitmanipulation als Sci-Fi-Technologie präsentiert, wird nicht klar.

Wann kommt Megalopolis ins Kino?

Megalopolis hat derzeit noch keinen genauen Starttermin in den deutschen Kinos, soll aber 2024 ins Kino kommen. Mitte Mai wird der Film seine Weltpremiere bei den Filmfestspielen in Cannes feiern. Vor 23 Jahren scheiterte Coppola mit dem Sci-Fi-Projekt bereits und schrieb das Drehbuch 300-mal um.

Podcast: Die bisher besten Streaming-Filme 2024 bei Netflix, Amazon und Co.

Wir wagen einen ersten Blick zurück in das Streaming-Jahr 2024 und stellen euch die fünf besten Streaming-Filme vor, die bis dato bei Netflix, Amazon und Co. erschienen sind.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Knallharte Kampf-Action aus Deutschland, ein nachdenkliches Science-Fiction-Abenteuer mit Adam Sandler und neue Filme von gleich drei Regie-Größen: Im Streaming-Bereich gab es dieses Jahr schon einige starke Filme zu entdecken.