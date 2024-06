Heute im TV: Richtig guter Abenteuerfilm mit Chris Hemsworth, der leider gefloppt ist

Chris Hemsworth spielt nicht nur Thor und ist in Furiosa mit von der Partie, sondern glänzt auch in diesem Abenteuerfilm, der zu unrecht untergegangen ist.

Eine der berühmtesten Geschichten aller Zeiten könnt ihr euch heute in einer ganz speziellen Version im TV ansehen. Im Herzen der See basiert auf den wahren Begebenheiten, die Herman Melville zu seinem weltberühmten Roman Moby Dick inspiriert haben. Mittendrin Chris Hemsworth, Tom Holland und Cillian Murphy.

Heute im TV: Darum geht's in Abenteuer-Kracher Im Herzen der See

Kapitän George Pollard (Benjamin Walker), der erste Maat Owen Chase (Chris Hemsworth), der zweite Maat Matthew Joy (Cillian Murphy) und Deckjunge Tom Nickerson (Tom Holland) machen sich im Jahr 1819 mit einer kompletten Crew auf den Weg, um Wale zu jagen. Aber zuerst gerät ihr Schiff, die Essex, in einen üblen Sturm, wodurch einige Ersatzboote zerstört werden.

Die Reise wird aber trotzdem fortgesetzt und kurz darauf tauchen auch die ersten Wale auf. Aber ein besonders großer Walbulle greift das Schiff an und versenkt die Essex letztlich sogar. Mit nur drei kleinen Booten und extrem wenig Nahrung sowie Ausrüstung muss sich die Crew über Wasser halten. Sie tritt eine beschwerliche und lebensgefährliche Reise über den Ozean an.

Warner Bei so einem Anblick wie diesem hier in Im Herzen der See kann einem schon mal mulmig werden.

Im Herzen der See ist spannend und unterhaltsam, an den Kinokassen aber leider gefloppt

Regisseur Ron Howard schafft es nicht nur, eine allseits bekannte Story neu und spannend zu verpacken. Er gewinnt ihr auch noch einen besonders interessanten Aspekt ab, indem er sich in weiten Teilen des Films auf die lange Reise in den kleinen Booten fokussiert. Die absolute Star-Power im Cast tut ihr Übriges.

Aber das hat alles nicht geholfen: In den Kinos dieser Welt konnte nicht genug Geld in die Kassen gespült werden, Im Herzen der See war ein Misserfolg. Laut The Numbers wurden bei einem Produktionsbudget von ungefähr 100 Millionen US-Dollar lediglich 89 Millionen eingespielt. Erst ab einem Einspielergebnis vom Doppelten des Budgets rechnen sich die meisten Filme, weil zur Produktion auch noch Marketing-Kosten dazu kommen.

TV oder Stream: Wann und wo läuft Im Herzen der See?

Am heutigen Dienstag könnt ihr euch Im Herzen der See um 20:15 Uhr auf Tele5 anschauen. In derselben Nacht um 3:30 Uhr läuft auch schon die Wiederholung.

Falls ihr zu diesen Zeiten aber nicht könnt, müsst ihr nicht verzagen. Der Film kann natürlich auch gestreamt werden, und zwar zum Beispiel bei Amazon, Magenta TV, Maxdome, Apple TV oder Google.

