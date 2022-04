Heute im TV: Richtig guter Superhelden-Film mit Jason Momoa, bei dem wir fast 5 Jahre (!) auf die Fortsetzung warten

Auf ProSieben könnt ihr heute den DC-Blockbuster Aquaman mit Jason Momoa schauen. 2023 erscheint nach einer längeren Wartezeit die Fortsetzung.

Mit Aquaman hat Warners DC-Universum einen Meilenstein geknackt. Durch das weltweite Einspielergebnis von gut 1,1 Milliarden Dollar ist der Superhelden-Blockbuster bis heute der erfolgreichste DC-Film.

Falls ihr Aquaman mit Jason Momoa noch nicht gesehen habt oder mal wieder schauen wollt, habt ihr heute auf ProSieben die Gelegenheit dazu. Nach einer längeren Wartezeit soll nächstes Jahr dann auch endlich die Fortsetzung erscheinen.

Aquaman 2 lässt fast 5 Jahre auf sich warten

Der Film von Conjuring-Schöpfer James Wan verwandelt das DC-Universum in einen riesigen (Unterwasser-)Spielplatz, auf dem sich der Regisseur mit Hang zum ausgelassenen Edeltrash austobt. Aquaman ist die Sorte von Mainstream-Blockbuster, in dem sich selbst Nicole Kidman nicht zu schade ist, schon in den ersten fünf Minuten einen Goldfisch direkt aus dem Aquarium zu futtern.

Schaut hier noch Yves' Ranking der DCEU-Filme:

Nach The Suicide Squad: Wir ranken alle DCEU Filme | Ranking

Neben skurrilen Details und einem charismatischen Jason Momoa in der Titelrolle entfesselt Aquaman spätestens im Finale pures Spektakel. Hier wird der DC-Film endgültig zur Materialschlacht des schwindelerregenden Bombasts, die man einfach selbst erleben muss.

Nach mehreren Verschiebungen soll das Sequel Aquaman 2 dann fast fünf Jahre nach dem ersten Teil am 16. März 2023 in den deutschen Kinos starten. Der Darsteller von Aquamans Halbbruder Ohm Patrick Wilson hat schon angekündigt, dass wir uns auf spektakuläre Unterwasser-Effekte freuen dürfen, die sogar Avatar 2 Konkurrenz machen sollen.

Aquaman läuft heute um 20:15 Uhr auf ProSieben.

