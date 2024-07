Heute im TV: Richtig guter Superhelden-Kracher, der sich eine Szene traut, die bis heute unglaublich ist

Dieser TV-Tipp ist wahnsinnig witzig und unglaublich brutal. Immer wieder überrascht er mit Szenen, die sich andere Filme nicht trauen würden. Heute läuft Deadpool 2 im TV.

Wer noch nicht im Kino war, aber Deadpool & Wolverine noch sehen will, kann sich mit Deadpool 2 vorbereiten, der heute im TV läuft. Die gelungene Fortsetzung mit Ryan Reynolds hält einige Überraschungen bereit. Vor allem eine Szene ist im Gedächtnis geblieben, die so tragisch skurril ist, dass man nur noch lachen kann.

Deadpool gründet eigene X-Force in der Fortsetzung, die heute im TV läuft

Der frisch gebackene Superheld Deadpool alias Wade Wilson hat sich mit seiner Existenz als vernarbter (Anti-)Held abgefunden, da wird sein Leben wieder völlig auf den Kopf gestellt. Denn der zeitreisende Schurke Cable (Josh Brolin) hat es auf den jungen Mutanten Firefist (Julian Dennison) abgesehen. Um ihn zu beschützen, gründet Deadpool mit einigen Mutanten und einem Normalsterblichen seine eigene X-Force, die sich mehr schlecht als recht dem Bösewicht entgegenstellt.

Achtung, es folgen Spoiler für Deadpool 2.

20th Century Pictures Deadpool 2

Brutale X-Force Szene in Deadpool 2 enthüllt Superstar als Superheld

Legendär ist die Skydiving Szene aus Deadpool 2, in der Wade sein frisch gebackenes X-Force Team auf die Mission schickt. Was gut beginnt, endet in nur wenigen Minuten in einer völligen Katastrophe, als ein Superheld nach dem anderen auf kreative und brutale Weise dahin scheidet. Wer genau hinsieht, erkennt auch Hollywood Star Brad Pitt als Vanisher.

Die Dreharbeiten mit Brad Pitt haben laut CinemaBlend nur eine halbe Stunde gedauert und teuer war der Hollywoodstar auch nicht. Angeblich reichten ihm der Mindestlohn und ein Kaffee als Gage. Ein weiterer hochkarätiger Schauspieler mit kleiner Gastrolle ist Matt Damon. Der spielt in Deadpool 2 einen Redneck, ist hinter Bart und Bierbauch aber kaum zu erkennen.



Wenn ihr Deadpool 2 heute im TV seht und Damons Auftritt nicht verpassen wollt, achtet auf die beiden Männer, denen Cable Klamotten und Truck klaut, als er aus der Zukunft angereist kommt. Jede Menge Cameo-Auftritte gibt es auch im neusten Teil, der aktuell im Kino läuft. Die 23 kurzen Auftritte in Deadpool & Wolverine vereinen 26 Jahre Marvel-Geschichte.

Deadpool 2 streamt bei Disney+

Wann läuft Superhelden-Blockbuster Deadpool 2 im TV?

ProSieben zeigt Marvels Comic-Verfilmung Deadpool 2 am heutigen Sonntag, den 28. Juli um 22:40 Uhr. Eine Wiederholung gibt es nicht, doch ihr könnt den Film jederzeit auf Disney+ im Abo streamen.

