Heute im TV: Richtig schlimmer Sci-Fi-Flop mit Johnny Depp, der die Karriere des Regisseurs direkt wieder beendet hat

Heute läuft eine Sci-Fi-Katastrophe mit Johnny Depp im TV, bei der sich ein Stammkameramann von Christopher Nolan als Kino-Regisseur versuchte. Nach dem Flop begrub er die Idee wieder.

Regie-Karrieren können innerhalb eines Wimpernschlags vorbei sein. Zu kräftezehrend ist oft die Produktion, zu frustrierend das Gefühl, wenn alle guten Intentionen doch nur einen Flop produziert haben. So muss es Wally Pfister mit dem Sci-Fi-Debakel Transcendence ergangen sein. Selbst Johnny Depp und 1000 Ideen konnten den Film nicht retten. Heute läuft er im TV.

Im TV: Sci-Fi-Fiasko mit Johnny Depp war die erste und letzte Kino-Arbeit von Wally Pfister

Transcendence dreht sich um den Wissenschaftler Will (Depp), der gemeinsam mit seiner Frau Evelyn (Rebecca Hall) die Menschheit auf die nächste technologische Stufe heben will. Er strebt sogar die Verschmelzung mit der Maschine an. Doch eine skrupellose Organisation will ihn und seine Ambitionen mit aller Gewalt stoppen.

Eigentlich hätte Transcendence ein Mega-Hit werden müssen. Sci-Fi ist ein quasi durchgängig beliebtes Kino-Genre, Johnny Depp spielt die Hauptrolle, die Story besitzt mit ihren Fragen um Mensch und Maschine ähnliches Potenzial wie Blade Runner. Aber der Film floppte (via Box Office Mojo ). Zu kompliziert waren die Konzepte, zu schwammig die Geschichte, wie viele Kritiker:innen bemängelten (via Metacritic ). Für Regisseur Wally Pfister muss es eine schmerzhafte Erfahrung gewesen sein.

Transcendence war Pfisters erste und bisher letzte Regiearbeit für einen Kinofilm. Am Hungertuch nagen wird er aufgrund der Sci-Fi-Enttäuschung aber wohl eher nicht: Nach mehreren Kooperationen mit Christopher Nolan, unter anderem bei The Dark Knight und Inception, gilt er als einer der talentiertesten Kameraleute Hollywoods.

Wann läuft Transcendence im TV?

Transcendence läuft am heutigen Sonntag, den 13. August 2023, um 23:00 Uhr auf Sat. 1. Neben Johnny Depp und Rebecca Hall sind unter anderem Paul Bettany (Avengers 4: Endgame) und Cillian Murphy (Oppenheimer) vor der Kamera zu sehen.

Im TV verpasst? Transcendence bei Netflix streamen oder bei Amazon Prime kaufen *

