Heute im TV: Richtig spannender Mystery-Thriller, dessen Star sich gegen 2.100 Mitbewerber durchsetzte und Millionen schockierte

Ein fesselnder Psycho-Thriller mit einem Twist, den man so schnell nicht vergisst. Das gibt's in unserem heutigen TV-Tipp mit Edward Norton.

Wer an Edward Norton und Film-Twists denkt, landet wahrscheinlich als erstes bei David Finchers Fight Club. Drei Jahre vor dem Kultfilm gab Norton sein Filmdebüt in einem Psycho-Thriller, der ebenfalls mit einer drastischen Wendung aufwartet. Heute Abend kannst du in Zwielicht nachempfinden, wie es war, als Millionen Nortons Talent zum ersten Mal entdeckten.

In Zwielicht verteidigt Anwalt Richard Gere den Angeklagten Edward Norton

Ein populärer Erzbischof wird tot aufgefunden, der Tatort bietet eine grausige Szene. Hauptverdächtiger ist der 19-jährige Aaron Stampler (Edward Norton), ein schüchterner Messdiener. Der etwas eingebildete Erfolgsanwalt Martin Vail (Richard Gere) übernimmt den Fall, denn er ist überzeugt, dass jeder eine angemessene Verteidigung verdient, selbst Gangster-Bosse und dergleichen. Vail glaubt an die Unschuld seines Mandanten und nach und nach werden Geheimnisse aufgedeckt, die den ermordeten Bischof in ein schlechtes Licht rücken ...

Pretty Woman-Darsteller Richard Gere war in den 90er Jahren ein großer Star, ihm gegenüber stand aber ein nahezu Unbekannter. Edward Norton arbeitete im Theater, als die Casting-Agentin Shirley Rich ihn entdeckte. Sie gab seinen Namen an das Team von Zwielicht weiter und das kam gerade recht. Ein gewisser Leonardo DiCaprio hatte das Projekt kürzlich verlassen und sie brauchten Ersatz, wie es in einem zeitgenössischen New York Times -Artikel heißt. 2.100 Schauspieler hatten sich um die Rolle beworben, aber als die Casting-Verantwortliche Deborah Aquila Edward Norton sah, war ihre Entscheidung gefallen:

Dieser Junge kam herein, und ich konnte es nicht glauben. Er war ein Wunderkind. Ich griff zum Telefon, rief den Regisseur an und sagte: 'Steig sofort ins Flugzeug.'

Der Thriller lebt vom Schauspiel-Duell der beiden Stars

Nach einem Screen-Test bekam Norton die Rolle, Zwielicht entwickelte sich 1996 zum Kassen-Erfolg und es regnete Nominierungen, darunter auch für den Oscar als Bester Nebendarsteller.

Der Twist in Zwielicht wird an dieser Stelle nicht verraten, aber er hatte sicher beträchtlichen Anteil am Hype, der sich um das Schauspiel-Talent Edward Nortons entwickelte. Auch abseits der Wendung bietet Zwielicht aufregende Thriller-Unterhaltung und gehört zu den besten Anwaltsfilmen aus der Ära. Was auch an Richard Gere liegt, dessen Darbietung weniger extrovertiert ist als die Nortons, der sein Image als aalglatter Leading Man hier aber gekonnt weiter entwickelte. Das Publikum benötigt Geres einlullende Präsenz, um offenen Auges in die Fänge des schockierenden Twists zu laufen.

So kannst du Zwielicht schauen

ZDFneo zeigt Zwielicht am heutigen 10. Januar ab 23:15 Uhr im TV. Eine Wiederholung gibt es nicht. Wer da schon Schäfchen zählt, kann den Thriller jederzeit im Abonnement des Streaming-Dienstes Paramount+ abrufen.