Heute im TV: Teil 2 einer grandiosen Sci-Fi-Reihe, deren Finale wir niemals sehen werden

Nur wenige Filmschaffende drehen dermaßen gute Science-Fiction-Filme wie Ridley Scott. Leider wird er seine Vision für die Alien-Reihe nicht mehr umsetzen.

Mit Alien – Das unheimliche Wesen aus einer fremden Welt hat Ridley Scott einen der besten Science-Fiction-Filme aller Zeiten geschaffen. Der Weltraumhorror entführt in die labyrinthischen Gänge eines Raumschiffs und erzählt vom unerbittlichen Überlebenskampf gegen ein unheimliche Kreatur. Doch wie hat alles angefangen?

Den Ursprung der Alien-Reihe wollte Scott in einer eigenen Trilogie erforschen. Anstoß war das 2012 in den Kinos gestartete Prequel Prometheus – Dunkle Zeichen, das Sci-Fi-Horror und Schöpfungsgeschichte in einem ist. Fünf Jahre später folgte die Fortsetzung Alien: Covenant. Teil 3 werden wir vermutlich niemals sehen.

Verlorene Sci-Fi-Trilogie: Prometheus und Alien: Covenant werden nicht fortgesetzt

Das Schicksal von Scotts Alien-Prequel ist überaus tragisch, denn hier schlummert eine der spannendsten-Science-Fiction-Geschichten, die in den vergangenen Jahren die große Leinwand erobert hat – gerade im Hinblick auf die Ereignisse, die das Ende von Alien: Covenant für den Androiden David (Michael Fassbender) andeutet.

Hier könnt ihr den Trailer zu Alien: Covenant schauen:

Ausgehend vom aktuellen Stand wird das Finale der Prometheus-Trilogie seinen Weg nicht mehr ins Kino finden. Nach dem Kauf von Fox durch Disney wurde das Alien-Franchise umgekrempelt. Neben einer Serie von Fargo-Schöpfer Noah Hawley befindet sich ein nun ein völlig neuer Film von Don't Breathe-Regisseur Fede Alvarez.

Der wird nicht an die Geschichte aus Prometheus und Alien: Covenant anschließen, sondern etwas Eigenständiges erzählen. Für Scotts Vision ist das eine bittere Niederlage. Dennoch bleibt der Filmemacher dem Franchise erhalten. Ähnlich wie bei Blade Runner 2049 ist er weiterhin als Produzent in den Ausbau der Marke involviert.

