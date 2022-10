Sci-Fi-Regisseur lästert nach Alien-Streit über Avengers-Macher Joss Whedon: "Macht Filme für Idioten"

Joss Whedon schrieb ein erstes Drehbuch für den vierten Alien-Film, das von Regisseur Jean-Pierre Jeunet verändert wurde. Der teilte jetzt heftig gegen Whedon und Marvel-Filme allgemein aus.

Letztes Jahr wurde Justice League- und Avengers: Age of Ultron-Regisseur Joss Whedon von mehreren Person missbräuchliches Verhalten an Sets vorgeworfen. Seit den Anschuldigungen wurde es ruhig um den Showrunner und Filmemacher, der wohl keine große Karriere mehr in Hollywood haben wird.

Ein früherer Kollege von ihm ließ jetzt nochmal kein gutes Haar an ihm. Alien - Die Wiedergeburt-Regisseur Jean-Pierre Jeunet holte zum Rundumschlag gegen Whedon und Marvel-Filme allgemein aus.

Schaut hier noch einen Trailer zu Alien - Die Wiedergeburt:

Alien 4 Die Wiedergeburt - Trailer (Deutsch)

Alien 4-Regisseur bezeichnet Marvel-Filme als Kino für Idioten

Zum 25-jährigen Jubiläum des vierten Alien-Films äußerte sich Jeunet auch zur Kritik von Whedon, der die Fortsetzung 2005 mal als nahezu unanschaubaren Film bezeichnete. Damals hatte er selbst das Drehbuch dazu geschrieben, bevor er Buffy - Im Bann der Dämonen schuf und Jeunet mit Co-Autor:innen das Skript zu Alien 4 vor dem Drehstart nochmal überarbeitete.

Im Interview mit The Independent sagt Jeunet über Joss Whedon und Marvel-Filme:

Ich weiß, dass Joss Whedon einige schlechte Dinge über mich gesagt hat. Es ist mir egal. Ich weiß, wenn Joss Whedon den Film selbst gedreht hätte, wäre er wahrscheinlich ein großer Erfolg geworden. Er ist sehr gut darin, Filme für amerikanische Geeks zu machen – etwas für Idioten. Weil er sehr gut darin ist, Marvel-Filme zu machen. Ich hasse diese Art von Film. Es ist so albern, so dumm.

Mit einem Budget von 70 Millionen Dollar spielte Jeunets vierter Alien-Film damals weltweit rund 161 Millionen Dollar ein und gilt als Flop. Dazu kamen viele schlechte Kritiken für den Blockbuster, der inhaltlich stark von den Alien-Wurzeln abweichte und Ellen Ripley (Sigourney Weaver) nach ihrem Tod im Finale von Alien 3 als Klon zurückbrachte.

Nach Alien - Die Wiedergeburt sind noch zwei Crossover-Filme mit Predator erschienen. Erst Ridley Scott selbst brachte das Franchise nach seinem Meilenstein von 1979 mit dem Prequel Prometheus - Dunkle Zeichen 2012 zurück. Nach der Fortsetzung Alien: Covenant werden wir aber keinen neuen Teil dieser Sci-Fi-Reihe mehr zu sehen bekommen.

Was haltet ihr von den Aussagen des Alien 4-Regisseurs?