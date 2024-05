Heute im TV: Teil 5 von ikonischer Action-Reihe, die gegen die Wand gefahren und von Amazon gerettet wurde

Bereits vier große Hollywood-Stars verkörperten den berühmten CIA-Agenten. Heute läuft die neuste Verfilmung mit Chris Pine im TV, die bei Kritiker:innen und Fans allerdings nicht so gut ankam.

In Jack Ryan: Shadow Recruit schlüpft Chris Pine erstmals in die Rolle des CIA-Agenten, der bereits zuvor viermal auf der Leinwand verkörpert wurde. Die fünfte Jack Ryan-Verfilmung ist leider auch die schwächste. Vier Jahre später konnte Amazon den Romanstoff allerdings als Serie noch einmal erfolgreich adaptieren. Heute läuft Jack Ryan: Shadow Recruit im TV.



Darum geht es im spannenden Polit-Thriller Jack Ryan: Shadow Recruit

Der Ex-Soldat Jack Ryan (Chris Pine) kehrt aus Afghanistan zurück und sucht einen ruhigen Bürojob. Da kommt es ihm gelegen, dass CIA-Agent William Harper (Kevin Costner) ihn als Analyst an der Wall Street anstellt. Doch Harper hat andere Pläne und rekrutiert Jack als Undercover-Agenten.



Bald darauf reist Jack nach Moskau, um die Pläne des russischen Oligarchen Viktor Cherevin (Kenneth Branagh) zu durchkreuzen. Der plant nämlich einen Terroranschlag, um die amerikanische Wirtschaft zu destabilisieren. Doch Jack muss erkennen, dass seine Freundin Cathy (Keira Knightley) möglicherweise in die Verschwörung verwickelt ist, was sein Vertrauen in seine engsten Verbündeten erschüttert.

Paramount Jack Ryan: Shadow Recruit

Bereits vier große Hollywood-Stars in der Rolle von Agent Jack Ryan

Die Jack Ryan-Verfilmungen basieren in der Regel auf den Romanen des erfolgreichen Thriller-Autors Tom Clancy. Doch bei der Verfilmung von 2014 mit Chris Pine dachte sich Drehbuchautor Hossein Amini eine komplett neue Handlung aus. Vielleicht konnte die neuste Verfilmung deshalb die Kritiken und Fans nicht vollends überzeugen. Bei Rotten Tomatoes landen die Bewertungen bei um die 50 Prozent.

Vor Chris Pine spielten bereits drei weitere Hollywood-Größen den CIA-Agenten: Alec Baldwin (Jagd auf Roter Oktober), Harrison Ford (Die Stunde der Patrioten und Das Kartell) sowie Ben Affleck (Der Anschlag). Nachdem Jack Ryan: Shadow Recruit nicht den erhofften Erfolg einbrachte, entschied man sich gegen weitere Verfilmungen und nutzte stattdessen den Stoff für eine Serienadaption. Die Prime Video-Serie Jack Ryan mit John Krasinski umfasst mittlerweile vier erfolgreiche Staffeln.

Wann läuft Jack Ryan: Shadow Recruit im TV?

Am heutigen Mittwoch, dem 29. Mai, läuft der Polit-Triller um 20:15 Uhr auf Kabel eins. Eine Wiederholung zeigt der Sender in der Nacht auf den 30. Mai um 01:25 Uhr. Unabhängig vom Fernsehen könnt ihr Jack Ryan: Shadow Recruit jederzeit bei Amazon Prime Video kaufen oder leihen.

*Bei diesen Links handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf oder Abschluss eines Abos über diese Links erhalten wir eine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.