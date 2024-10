Heute im TV: Über 5 Stunden Superhelden-Marathon mit zwei absolut bombastischen Fortsetzungen

Jede Menge Marvel-Figuren tummeln sich heute im TV-Programm von ProSieben. In fast sechs Stunden werden zwei explosive Superhelden-Fortsetzungen gezeigt.

Im Kino sind gerade alle Augen auf Venom gerichtet. Für einen letzten Tanz wagt sich der schlabbernde Symbiont auf die große Leinwand, ehe Kraven the Hunter das Sagen in Sony's Spider-Man-Universe übernimmt. Im Fernsehen können wir uns derweil im benachbarten Marvel Cinematic Universe umschauen.

Zwei epische Superhelden-Blockbuster laufen heute Abend direkt hintereinander im Fernsehen. Den Anfang macht Guardians of the Galaxy Vol. 2. Danach folgt Avengers 2: Age of Ultron. ProSieben vereint damit zwei der größten MCU-Fortsetzungen in einem Marvel-Marathon, der uns fast bis 2 Uhr nachts begleitet.

Marvel-Marathon Film Nr. 1: Guardians of the Galaxy 2

Der zweite Teil der von James Gunn inszenierten Guardians of the Galaxy-Trilogie ist ein wildes Sci-Fi-Abenteuer, das mit ein paar der schönsten Weltraumpanoramen im MCU aufwartet. Dieses Mal wird es sehr persönlich, denn Star-Lord (Chris Pratt) begegnet in den unendlichen Weiten niemand Geringerem als seinem verschollenen Vater.

Hier könnt ihr den Trailer zu Guardians of the Galaxy 2 schauen:

Guardians of the Galaxy 2 - Trailer 2 (Deutsch) HD

Die Vater-Sohn-Geschichte wartet mit einigen unerwarteten Wendungen auf und liefert Gunn jede Menge Steilvorlagen, um seinen markanten Humor auszuleben, sei es durch absurd witzige Situationskomik oder komplett übertriebene Action-Szenen. Guardians of the Galaxy Vol. 2 ist ein äußerst kurzweiliges MCU-Vergnügen.

Marvel-Marathon Film Nr. 2: Avengers 2: Age of Ultron

Deutlich düsterer wird es in Avengers 2: Age of Ultron. Beim zweiten Klassentreffen von Iron Man (Robert Downey Jr.), Captain America (Chris Evans), Black Widow (Scarlett Johansson), Hawkeye (Jeremy Renner), Hulk (Mark Ruffalo) und Donnergott Thor (Chris Hemsworth) werden sogar ganze Städte aus der Erde gerissen.

Hier könnt ihr den Trailer zu Avengers 2: Age of Ultron schauen:

Avengers 2: Age of Ultron - Trailer (Deutsch) HD

Beim große Bösewicht des Films handelt es sich um eine Schöpfung aus dem Hause Stark Industries. Die künstliche Intelligenz Ultron entwickelt ein eigenes Bewusstsein und wendet sich gegen ihren Schöpfer. Zum Glück erhält das Team Verstärkung in Form der Zwillinge Wanda (Elizabeth Olsen) und Pietro Maximoff (Aaron Taylor-Johnson).

Wann beginnt der Marvel-Marathon im TV?

Der Marvel-Marathon beginnt am 27. Oktober 2024 um 20:15 Uhr auf ProSieben. Zur Primetime gibt es die Abenteuer von Star-Lord und Co. Ab 23:00 Uhr übernehmen die Avengers. Um 1:50 Uhr ist Ultron hoffentlich besiegt. Und wenn nicht, könnt ihr euch bei Disney+ nochmal genau vergewissern. Dort streamen beide Filme im Abo.