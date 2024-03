Heute im TV: Umstrittener Action-Film, den Christopher Nolan liebt und wir können es kaum glauben

Christopher Nolan macht gern bildgewaltige, verkopfte Filme mit dem gewissen Etwas. Aber privat schaut er sich auch gern mal eher stumpfe Action-Filme im TV an.

Christopher Nolan kennt ihr wahrscheinlich als Regisseur von recht anspruchsvollen Werken wie Inception oder dem aktuellen Oscar-Abräumer Oppenheimer. Der Filmemacher steht aber selbst auf die Fast and Furious-Reihe, insbesondere Teil 3: Tokyo Drift. Damit hätten wir jetzt auch nicht unbedingt gerechnet, aber ihr könnt dem Film heute im TV eine Chance geben.

Darum geht's im heutigen TV-Tipp Fast and Furious 3: Tokyo Drift

Um Autorennen und das ganze Drumherum. Dieses Mal allerdings in der titelgebenden Stadt Tokio und mit Autos, die nicht auf Höchstgeschwindigkeit, sondern vor allem auf das Driften ausgelegt sind. Allerdings bekommen wir es mit einer anderen Hauptfigur zu tun. Der 17-jährige Sean Boswell (Lucas Black) wird von seiner Mutter nach Tokio zu seinem Vater geschickt.

Eigentlich soll der junge Mann sich so von illegalen Autorennen fernhalten, aber genau das Gegenteil passiert. Twinkie (Shad Moss) hilft ihm, in der Szene Fuß zu fassen und bald bekommt Sean es mit Takashi (Brian Tee), seiner Freundin Neela (Nathalie Kelley) und Han Seoul-Oh (Sung Kang), einem alten Freund von Dominic Toretto (Vin Diesel), zu tun. Aber auch die japanische Mafia aka Yakuza mischt bei den Autorennen mit.

United International Pictures Fast and Furious T- Tokyo Drift

Christopher Nolan ist großer Fast and Furious- und noch größerer Tokyo Drift-Fan

Klingt komisch, ist aber so. Der Oppenheimer-, Inception- und The Dark Knight-Regisseur schaut privat nicht nur feingeistige Schwarzweißfilme mit Originalton und Untertiteln, sondern gibt sich gerne mal dem schnöden Action-Mammon hin wie Normalsterbliche. Soll heißen: Laut Collider steht Christopher Nolan auf The Fast and the Furious. Er mag den ersten Teil, aber vor allem auch den dritten:

Ich bin für den Ursprung, das Original von Rob Cohen. Aber ich habe tatsächlich eine große Schwäche für Tokyo Drift. Und als Justin Lins Versionen immer verrückter und größer geworden sind, wurden sie zu etwas anderem, aber zu etwas anderem, das irgendwie Spaß macht.



Das wirkt angesichts der Tatsache, dass wir es hier mit einem der unbeliebtesten Teile der Reihe zu tun haben, dann doch etwas überraschend. Immerhin fehlen die Protagonisten aus den vorherigen Teilen fast vollständig. Aber wer weiß, vielleicht kann der Oscar-Gewinner Christopher Nolan ja irgendwann selbst einen Fast and Furious-Film drehen, falls es mit James Bond nichts werden sollte.

TV oder Stream: Wann und wo kommt Fast and Furious 3: Tokyo Drift?

Fast and Furious 3: Tokyo Drift läuft am heutigen Donnerstag, den 14. März um 20:15 Uhr auf VOX. Am Samstag, den 16. kommt die Wiederholung in der Nacht auf den 17. März, und zwar um 0:40 Uhr.

Falls ihr zu diesen Zeitpunkten nicht könnt, gibt es den dritten Fast and Furious-Teil auch im Abo bei RTL+ Premium und bei Netflix. Selbstverständlich gibt es den Streifen auch zu leihen oder kaufen, zum Beispiel bei Apple, Amazon, Maxdome oder Google.



*Bei dem Link zum Angebot von Amazon handelt es sich um einen sogenannten Affiliate-Link. Bei einem Kauf über diesen Link erhalten wir eine Provision.