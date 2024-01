Heute im TV: Unfassbar harter FSK-18-Horror, der 13 Jahre lang verboten war und erst vor kurzem ungeschnitten erschienen ist

Bei Tele5 läuft am Mittwochabend ein knüppelharter Horror-Schocker, der in Deutschland lange indiziert war. Die Uncut-Version ist erst seit letztem Jahr offiziell im Handel erhältlich.

In Eden Lake will ein Paar eigentlich nur ein entspanntes Wochenende am See verbringen, doch dann entwickelt sich alles zum brutalen Horror-Alptraum. Was die beiden in dem Schocker von James Watkins durchleiden müssen, war für die FSK damals entschieden zu hart. Die Uncut-Version von Eden Lake wurde 2009 auf den Index gesetzt und der Film durfte nur in einer um knapp 2 Minuten gekürzten Fassung veröffentlicht oder ausgestrahlt werden.

2022 wurde Eden Lake schließlich vom Index gestrichen und 2023 erschien der Horror-Kracher laut Schnittberichte erstmals ungeschnitten in Deutschland fürs Heimkino. Tele5 strahlt den Film am Mittwochabend aus.

Heftige Horror-Erfahrung: Eden Lake ist ungeschnitten im Heimkino verfügbar

Watkins' Film dreht sich um Jenny (Kelly Reilly) und Steve (Michael Fassbender), die für einen Kurzurlaub an den idyllischen Eden Lake im englischen Hinterland fahren. Die geplante Auszeit von London wird aber schnell durch die Provokationen einiger Jugendlicher gestört, die immer heftigere Ausmaße annehmen. Plötzlich wird auf das Paar die Jagd eröffnet und es geht um Leben und Tod.

Falls ihr Eden Lake garantiert in der unzensierten Form schauen wollt, bekommt ihr bei Amazon das 4K-Mediabook mit der Uncut-Fassung *.

Wann läuft Eden Lake im TV?

Tele5 strahlt den Streifen am 31. Januar 2024 um 23:55 Uhr aus. Zu diesem Zeitpunkt ist nicht klar, ob der Sender schon die komplett ungeschnittene Fassung oder noch die leicht zensierte FSK-18-Version von damals zeigt.

