Heute im TV: Unglaublich berührender Sylvester Stallone-Abschied von einer seiner besten Rollen

Die Rolle hat Sylvester Stallone berühmt gemacht, jetzt nimmt er seinen Hut. Heute könnt ihr seinen krönenden Abschied nach acht Filmen im TV sehen.

Das geht ans Herz und da müssen sich selbst die härtesten Boxer die eine oder andere Träne verdrücken: Wer will, kann heute Abend Sylvester Stallone bei seinem letzten Auftritt als Rocky Balboa im TV bewundern. In Creed II verabschiedet er sich von seiner vielleicht wichtigsten Rolle und übergibt den Staffelstab an die nächste Generation.

Heute im TV: Creed II mit Sylvester Stallones letztem Auftritt als Rocky

Im ersten Creed-Spin-off zur Rocky-Reihe hat der altehrwürdige Boxer bereits den Sohn seines einstigen Rivalen und Freundes Apollo Creed unter die Fittiche genommen. Adonis kennt seinen Vater zwar nicht, wird nun aber durch den Sohn von Ivan Drago zum Boxkampf herausgefordert – und genau dieser Ivan Drago hat vor langer Zeit Apollo Creed getötet.

Hier schließt sich doppelt und dreifach ein Kreis: Rocky (Sylvester Stallone) fürchtet um das Wohlergehen seines Schützlings und will ihn davon abbringen, den Kampf anzunehmen. Immerhin hat Adonis mittlerweile eine Frau und ein Kind. Aber als der junge Boxer in einer ersten Konfrontation schwer durch Viktor Drago verletzt wird, trainiert Rocky Adonis noch ein letztes Mal für die Rückrunde.

Warner Bros. Sylvester Stallone als Rocky Balboa in Creed II.

Creed II bildet den perfekten Übergang der Rocky- zur Creed-Reihe und hilft ihr, auf eigenen Beinen zu stehen

Rocky Balboa steht nicht mehr im Mittelpunkt der Creed-Filme – und das ist auch gut so. Er muss auch gar nicht mehr den Fokus bilden, weil er mit Michael B. Jordans Adonis Creed eine mehr als fähige Generation an den Start gebracht hat, die locker übernehmen kann. Nach zwei Filmen hartem Training ist es auch einfach an der Zeit, Abschied zu nehmen.



Besonders berührend wirkt das Ganze unter anderem deshalb, weil wir dank Creed III wissen, dass dieser Abschied ein endgültiger ist. Die Creed-Filme begehen nicht den Fehler, eine Figur zu Tode zu reiten, sondern können den Charakter ruhen lassen. Aber selbstverständlich ist das Ganze auch einfach sehr rührend inszeniert, davon überzeugt ihr euch aber am besten selbst.

TV oder Stream: Wann und wo kommt Creed 2 mit Sylvester Stallone?

Creed II läuft am heutigen Dienstag, den 16. Juli um 20:15 Uhr auf Nitro. Eine Wiederholung ist fürs Erste nicht geplant und der Streifen dauert bis um 22:45 Uhr.

Ihr könnt euch den Film wie gewohnt auch online ansehen. Bei Amazon Prime Video gehört er beispielsweise zum Streaming-Abo, ansonsten steht er auch bei Apple TV, Maxdome oder MagentaTV bereit.



