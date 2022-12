Heute im TV: Unterhaltsame Katastrophen-Action, die mit 120 Millionen Dollar-Budget übel gefloppt ist

Auf Sat. 1 könnt ihr heute Geostorm mit Gerard Butler schauen. Der Katastrophen-Blockbuster hatte viel Geld zur Verfügung, enttäuschte dann aber an den Kinokassen.

Wer Filme wie Independence Day und The Day After Tomorrow mag, aber Gerard Butler darin vermisst hat, sollte sich den Katastrophen-Blockbuster Geostorm anschauen. Der Film von Dean Devlin zeigt den Actionstar als Satelliten-Ingenieur, der im Weltall einen Sturm verhindern soll, der die Erde zerstören kann. Ach ja, und nebenbei wird auch noch ein Attentat auf den US-Präsidenten (Andy Garcia) geplant.

Falls ihr Geostorm noch nicht gesehen habt, habt ihr heute auf Sat. 1 die Gelegenheit dazu. Der Sender strahlt den Blockbuster um 23:00 Uhr aus. Trotz Budget von über 100 Millionen Dollar und Butler als Star ist Geostorm damals aber gefloppt und brachte dem Studio Warner Bros. einen Millionenverlust ein.

Schaut hier noch einen deutschen Trailer zu Geostorm:

Geostorm - Trailer 2 (Deutsch) HD

Geostorm mit Gerard Butler wurde zum Box Office-Flop

Mit 120 Millionen Dollar Budget hatte die Katastrophen-Action genug Geld zur Verfügung, um die Erde mit Spezialeffekten ins Chaos zu stürzen. Im Kino war das Publikum für Geostorm dann aber nicht groß genug, um den Film zu einem finanziellen Erfolg zu machen.

Schon gelesen? Gerard Butler injizierte sich für Geostorm das Gift von 23 Bienen



Weltweit spielte Geostorm laut Box Office Mojo gut 221 Millionen Dollar ein. Gemessen am Budget gilt der Blockbuster damit als Flop. In der Jahresübersicht der größten Box Office-Fehlschläge von 2017 gab Deadline an, dass Geostorm dem Studio einen Verlust von 71 Millionen Dollar einbrachte.

Falls ihr trotzdem nicht genug von Weltuntergangs-Thrillern mit Gerard Butler bekommt, empfehlen wir euch noch den Blockbuster Greenland. Bei Amazon Prime könnt ihr den Film leihen oder kaufen. *

*Bei diesen Links handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf über diese Links oder beim Abschluss eines Abos erhalten wir eine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.



Habt ihr Geostorm gesehen?