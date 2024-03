Heute im TV: Unterschätzter Fantasy-Film von Steven Spielberg, der völlig zu Unrecht gefloppt ist

Sobald Steven Spielberg sich ins Fantasy-Genre wagt, kann man davon ausgehen, dass uns ein umstrittener wie ungewöhnlicher Film erwartet. So ist es auch bei unserem heutigen TV-Tipp der Fall.

Während Steven Spielberg im Lauf seiner Karriere das Sci-Fi-Kino von vorne bis hinten durchgespielt hat, halten sich die Fantasy-Filme in seiner Filmografie begrenzt. Mit Hook lieferte er 1991 eine Peter Pan-Fortsetzung ab, die sowohl bei der Kritik als auch beim Publikum auf gemischte Reaktionen stieß und für Kontroversen sorgte.

25 Jahre zogen ins Land, bis Spielberg seinen nächsten großen Fantasy-Film ins Kino brachte – und dieses Mal erwartete ihn eine der größten Box-Office-Niederlagen seiner Karriere. Lasst euch davon aber nicht abschrecken. Denn BFG – Big Friendly Giant ist einer von Spielbergs magischsten Filmen überhaupt.

Heute Abend könnt ihr BFG – Big Friendly Giant im TV schauen.

Bildgewaltiges Fantasy-Abenteuer von Steven Spielberg: Der BFG streift durch Londons nächtliche Straßen

Die Geschichte geht auf Roald Dahls Kinderbuch The BFG aus dem Jahr 1982 zurück, das hierzulande unter dem Titel Sophiechen und der Riese veröffentlicht wurde. Erzählt wird von einer Begegnung zwischen einem kleinen Mädchen, das in einem Waisenhaus in London lebt, und einem Riesen, der nachts durch die Straßen läuft.

Hier könnt ihr den Trailer zu Spielbergs BFG-Film schauen:

BFG - Big Friendly Giant - Trailer 2 (Deutsch) HD

Zuerst sind da nur mächtige Schatten, ehe der Riese sein wahres Angesicht offenbart. Entgegen vieler anderer Dahl-Geschichten, die gerne auch mal ins Düstere und Makabere abdriften, erweist sich der Gigant jedoch als freundlicher Zeitgenosse. Er will Sophie nichts Böses. Stattdessen erweist er sich als verloren und einsam.



Spielberg erzählt von dieser unwahrscheinlichen Begegnung mit sehr viel Feingefühl und greift inszenatorisch auf einige beeindruckende Kniffe zurück, gerade im Hinblick auf die Verschmelzung der Schauspielenden (Ruby Barnhill als Sophie und Mark Rylance als BFG) und den digitalen Fantasiewelten, durch die sie sich bewegen.

BFG – Big Friendly Giant ist reich an Farben und faszinierenden Schauplätzen, sei es das schlummernde London oder ein geheimnisvoller Ort jenseits unserer Vorstellungskraft. Spielerisch schlendert Spielberg mit seinem Stammkameramann Janusz Kamiński durch die Gegend, während sich John Williams' Musik behutsam um den Film legt.



Ein Märchen voller aufrichtiger Bilder und Emotionen: Als BFG – Big Friendly Giant 2016 ins Kino kam, hat der Film leider kein großes Publikum erreicht. Bei einem Budget von 140 Millionen US-Dollar konnte er nur 195 Millionen US-Dollar einspielen, wie Box Office Mojo festhält. Für einen Blockbuster dieser Größenordnung ist das zu wenig.

Fantasy-Film: Wann läuft BFG – Big Friendly Giant im TV?

BFG – Big Friendly Giant läuft heute Abend am 31. März 2024 um 22:25 Uhr auf Kabel Eins. Mit Werbung geht die Ausstrahlung bis 00:40 Uhr. Die Wiederholung folgt am Montag um 16:05 Uhr. Wenn ihr den Film lieber streamen wollt, könnt ihr das aktuell u.a. bei Amazon Prime Video mit diversen Kauf- und Leihoptionen tun.

