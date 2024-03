Heute läuft ein fast 2,5-stündiges Fantasy-Epos von Steven Spielberg im TV – aber er ist immer noch unzufrieden damit

Steven Spielberg hat so viele gute Filme gedreht, dass er sich entspannt zurücklehnen könnte. Ein Fantasy-Abenteuer, das heute bei ZDFneo läuft, lässt dem Meisterregisseur allerdings keine Ruhe.

An diesem Punkt muss Steven Spielberg niemandem mehr beweisen, dass er einer der besten Regisseure unserer Zeit ist. Seit mehreren Jahren prägt er das Hollywood-Kino wie kaum eine andere filmschaffende Person. Und mit Die Fabelmans hat er zuletzt auch seine ganz persönliche Liebeserklärung an das Kino abgeliefert.

Die Filmwelt liebt Spielberg, keine Frage. Umso mehr zieht der inszenatorische Kopf hinter Meisterwerken wie Jurassic Park und West Side Story mit sich selbst ins Gericht. In den vergangenen Jahren hat er diverse Filme aus seinem eigenen Schaffen kritisch beäugt. Dazu gehört u.a. das Fantasy-Abenteuer Hook aus dem Jahr 1991, das am Freitagabend bei ZDFneo läuft.

Großer Fantasy-Film von Steven Spielberg im TV: Hook ist eine Peter Pan-Fortsetzung mit Robin Williams in der Hauptrolle

Hook wartet mit einer spannenden Prämisse auf, die die vertraute Peter Pan-Geschichte weiterdenkt. Zu Beginn des Films lernen wir Peter Pan nämlich nicht als Jungen kennen, der sorglos durch die Lüfte schwebt. Stattdessen verkörpert Robin Williams eine deutlich ältere und erwachsene Version des legendären Fantasy-Helden.

Der Peter Pan in Hook hat eine Familie gegründet und lebt in London. Er ist Vater, Ehemann und Anwalt. Kein gut gelaunter Bursche, der sich Hals über Kopf ins Abenteuer stürzt, ohne über die Konsequenzen seines Handelns nachzudenken. Doch da sind wir schon beim Knackpunkt: Peter wird von seiner Vergangenheit eingeholt.

Während Peters Erinnerungen an seine Kindheit verblassen, meldet sich Captain Hook (Dustin Hoffman) aus Nimmerland zurück, um sich an seinem einstigen Erzfeind zu rächen. Ehe sich Peter versieht, entführt Hook seine Kinder. Ein letztes Mal muss er sich an jenen Ort wagen, an dem der Fantasie keine Grenzen gesetzt sind.

Trotz aller Blockbuster-Erfahrung: Steven Spielberg wusste bei dem Fantasy-Abenteuer Hook nicht, was er tut

Obwohl sich Spielberg lieber in Sci-Fi- als Fantasy-Gefilden bewegt, stecken in Hook viele Elemente, die auch in seinen anderen Filmen auftauchen. Staunende Augen gehören da genauso dazu wie die Konfrontation von Erwachsenen mit etwas Phantastischem, einem Wunder. Hook schließt nahtlos an Filme wie E.T. – Der Außerirdische an.

Dennoch wurde der Fantasy-Film mit gemischten Reaktionen von der Kritik und dem Publikum aufgenommen. Obwohl der Film bei einem Budget von 70 Millionen US-Dollar ganze 300 Millionen US-Dollar einspielen konnte (via Box Office Mojo ), wird er heutzutage selten in einem Atemzug mit Spielbergs großen Filmen genannt.

Sony Hook

Spielberg selbst erinnert sich nur ungern an die Dreherfahrung – und das, obwohl er seit seiner Kindheit von Peter Pan fasziniert war. In den 1980er Jahren wurde sein Film erstmals konkret. Im Februar 1991 fiel die erste Klappe. Weniger als ein Jahr später, im Dezember 1991, startete Hook in den US-amerikanischen Kinos.

Vor sechs Jahren gab Spielberg zu Protokoll, dass er damals bei der Produktion nicht genau wusste, was er tat, wie bei Den of Geek nachzulesen ist.

Der Regisseur erklärte damals:

Ich fühlte mich bei Hook wie ein Fisch auf dem Trockenen. Ich hatte kein Vertrauen in das Drehbuch, nur in den ersten Akt und in den Epilog, aber in den ganzen Rest des Films nicht. Ich wusste nicht genau, was ich tat, und versuchte, meine Unsicherheit mit Produktionswerten zu kaschieren. Je unsicherer ich dabei wurde, desto größer und bunter wurden die Sets.

Dazu kommt eine unglückliche Zusammenarbeit mit Julia Roberts, die in Hook in der Rolle von Tinkerbell zu sehen war. In einer Ausgabe von 60 Minutes zeigte sich Spielberg nach dem Dreh enttäuscht von Roberts. Diese wiederum verriet Vanity Fair 1993 in einem Interview, dass sie Spielbergs Aussagen sehr getroffen und verletzt haben.

Fantasy-Abenteuer im TV: Wann läuft Spielbergs Hook?

