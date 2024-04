Heute im TV: Vergessener Clint Eastwood-Hit mit Kevin Costner, den Steven Spielberg fast gedreht hätte

Clint Eastwood jagt Yellowstone-Star Kevin Costner in einem berührenden Gangster-Drama, das heute Abend im deutschen Free-TV zu sehen ist.

Er galt als einer der gelungensten Filme von Clint Eastwood als Regisseur, als eine der besten Performances von Kevin Costner (Yellowstone) als Schauspieler, machte international gutes Geld an den Kinokassen und wurde von der Presse gelobt. Und trotzdem geriet Perfect World (1993) in den letzten 30 Jahren in Vergessenheit.

Das Filmgedächtnis auffrischen kann man aber am heutigen Abend, wenn der deutsch-französische Kultursender arte das bewegende Gangster-Drama zur Primetime zeigt.

Heute im TV: Clint Eastwood und Kevin Costner in Perfect World

Wir schreiben das Jahr 1963 in Texas: Die beiden Insassen Butch (Costner) und Terry (Keith Szarabajka) sind aus dem Gefängnis ausgebrochen und gemeinsam auf der Flucht. Dabei suchen sie im Haus einer streng religiösen Familie Unterschlupf und nehmen den achtjährigen Sohn Phillip (T.J. Lowther) als Geisel mit. Als Terry dem Kind etwas antun will, tötet Butch seinen Partner in Crime und zieht allein mit dem Kind durchs Land. Mit der Zeit entsteht eine emotionale Verbindung zwischen dem Mann und dem Jungen, der an der Seite seines kriminellen Ersatzvaters viel mehr Freiheiten hat als zuvor.

Warner Bros. Szene aus Perfect World

Ein seltsames Gespann geben auch jene ab, die dem Entführer und seiner Geisel auf den Fersen sind, denn Texas Ranger Red Garnett (Eastwood) soll mit der Kriminologin Sally Gerber (Laura Dern) und dem FBI-Scharfschützen Bobby Lee (Bradley Whitford) gemeinsame Sache machen. Ohne es zu wissen, kennt Butch seinen Verfolger bereits aus seiner Teenager-Zeit und es wäre nicht das erste Mal, dass Red ihn dingfest macht. Doch der würde es am liebsten lebend tun, ohne dass der Sniper zum Einsatz kommt.

Die Spielberg-Connection

Steven Spielberg war ebenfalls daran interessiert, das Drehbuch von John Lee Hancock umzusetzen, was Perfect World als Teil seiner Filmographie vielleicht etwas präsenter im Zeitgeist belassen hätte. Weil er aber noch mit Jurassic Park beschäftigt war, kam es nicht dazu. Stattdessen schnappte sich Western-Star Eastwood das Projekt, um eine Auszeit vom Schauspiel zu nehmen und hinter der Kamera tätig zu werden. Sein Hauptdarsteller Costner konnte ihn aber davon überzeugen, dass er einfach zu perfekt für die Rolle der Texas Rangers Red ist, und so wurde das nichts mit der Auszeit.

Wann und wo ist Perfect World zu sehen?

arte zeigt den Film am Sonntag, den 14. April 2024 um 20:15 Uhr in der deutschen Synchronfassung. Eine Ausspielung über die arte-Mediathek wurde nicht mit angekündigt.