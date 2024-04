"Ich dachte, ich würde 7 Staffeln machen": Kevin Costner äußert sich erstmals zum frühzeitigen Yellowstone-Exit

Nachdem Kevin Costner Yellowstone frühzeitig verlassen musste, äußert sich der Schauspieler nun erstmals zu seinem Serien-Aus - und gibt Fans Hoffnung auf eine Rückkehr.

Yellowstone hat sich in den letzten Jahren zu einem der größten Serien-Phänomene überhaupt entwickelt und ist nicht nur unter Wester-Fans in aller Munde. Fast so sehr wie die Serie selbst fasziniert jedoch auch das Drama hinter den Kulissen, das nach einem Streit mit Serienschöpfer Taylor Sheridan jüngst im Serien-Aus von Hauptdarsteller Kevin Costner endete.

Der zweite Teil der 5. Staffel des Western-Epos sollte schließlich ohne den Der mit dem Wolf tanzt-Star und seine Figur John Dutton auskommen und die Hauptserie des Yellowstone-Universums zum vorzeitigen Ende bringen. Nachdem zuletzt Gerüchte laut wurden, dass Kevin Costner sich jedoch eine Rückkehr zur ikonischen Ranch in Montana wünscht, äußerte sich der Schauspieler nun erstmals zu seinem Serien-Abschied.

Trotz Streit mit Taylor Sheridan: Kevin Costner will zu Yellowstone zurückkehren

So erklärte Kevin Costner auf der CinemaCon in Las Vegas gegenüber ET , dass er ursprünglich mit einer umfangreicheren Beteiligung seinerseits im Yellowstone-Universum gerechnet hatte. So hoffe der Schauspieler immer noch auf eine Rückkehr – womöglich schon in Teil 2 der 5. Staffel:

Ich hoffe, dass ich es machen kann, aber wir haben es noch nicht geschafft. Ich dachte, ich würde sieben Staffeln machen und wir sind gerade bei fünf. Ob das klappen wird – und ich hoffe, dass es klappt – aber sie machen gerade so viele Serien. Vielleicht klappt es. Vielleicht führt sie das wieder zu mir. Wenn es das tut und ich mich damit wohlfühle, würde ich es gerne machen.

Kevin Costner hat eigene Vorstellungen für John Duttons Yellowstone-Ende

Dazu habe sich Kevin Costner bereits Gedanken darüber gemacht, wie die Geschichte von seiner Figur John Dutton in Yellowstone enden könnte:

Tja, er muss proaktiver in dem was passiert werden und ich habe habe meine eigene Vorstellung davon, wie das aussehen könnte. Aber das ist Taylor [Sheridans] Sache. Ich habe ihm das vor einer Weile gesagt. Ich hatte Überlegungen dazu, wie es passieren könnte, aber wir werden sehen.

Die Dreharbeiten zur zweiten Hälfte der 5. Staffel von Yellowstone sollen in wenigen Wochen starten. Die neuen Folgen erreichen uns voraussichtlich im November 2024 auf Paramount+.

