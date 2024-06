Heute im TV: Vergessener Schuh des Manitu-Nachschub, den es schon seit 7 Jahren gibt

Am Sonntagabend läuft der Bullyparade-Film im TV. Darin gibt es auch ein Parodie-Segment im Schuh des Manitu-Style. Es zeigt, wie die heiß erwartete Fortsetzung nächstes Jahr aussehen kann.

Anfang des Jahres hat Michael "Bully" Herbig völlig überraschend eine Fortsetzung zu seiner Kult-Komödie Der Schuh des Manitu angekündigt. Das Sequel mit dem Titel Das Kanu des Manitu soll im August 2025 ins Kino kommen. Fans fragen sich schon jetzt, wie ein zweiter Teil der abgedrehten Western-Parodie aussehen wird.

Eine Art Antwort lieferten Bully & Co. bereits 2017 in Bullyparade - Der Film. Darin gibt es unter anderem ein gut 30 Minuten langes Segment im Schuh des Manitu-Stil zu sehen, das viele Fans des Hits von 2001 vielleicht noch gar nicht kennen. Am Sonntagabend läuft der Bullyparade-Film bei Sat.1.

Inoffizielle Schuh des Manitu-Fortsetzung im TV: Bullyparade-Film liefert Nachschub

Gleich am Anfang startet der Bullyparade-Film mit einem Western-Teil, der wie ein inoffizielles Schuh des Manitu-Sequel daherkommt. Bully und Christian Tramitz spielen erneut ihre Paraderollen und dürfen dank abgelaufener Karl May-Rechte diesmal wirklich Winnetou und Old Shatterhand heißen.

Als gewohnt durchgeknalltes Gag-Spektakel mit viel schrägen Dialekten, Wortwitz und Situationskomik dreht sich die Handlung um Winnetou, der seinen alten Freund 15 Jahre nach einem Streit aufsucht, weil er ihn als Trauzeugen für seine geplante Hochzeit mit der Tochter von General Motors haben will.

Old Shatterhand wird aber von einem Kopfgeldjäger verfolgt, weil er angeblich den US-Präsidenten Abraham Lincoln ermordet haben soll. Während Stars wie Sky du Mont wieder mit von der Partie sind, fällt auf, dass die Figur Winnetouch aus dem Kinofilm von 2001 nicht mehr auftaucht. Womöglich schon ein Hinweis darauf, dass Bully auch für den 2025 erscheinenden Das Kanu des Manitu auf den polarisierenden Charakter verzichtet.

Wann läuft der Bullyparade-Film im TV?

Sat.1 strahlt den Bullyparade-Film am 16. Juni 2024 um 20:15 Uhr aus. Alternativ könnt ihr den Streifen auch gerade im Amazon Prime-Abo streamen. *

Die Schuh des Manitu-Fortsetzung Das Kanu des Manitu soll am 14. August 2025 in die deutschen Kinos kommen.

