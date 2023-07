Heute im TV: Verstörendes Thriller-Meisterwerk, das von Minute zu Minute spannender wird und im Finale fast nicht mehr auszuhalten ist

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag läuft The Killing of a Sacred Deer im TV. Das Thriller-Meisterwerk fesselt mit meisterhaften Bildern und einer rätselhaften Story, die spätestens im Finale kaum noch zu ertragen ist.

Der griechische Regisseur Yorgos Lanthimos machte sich mit extrem skurrilen und oft verstörenden Filmen wie Dogtooth und The Lobster einen Namen. Höhepunkt seines aufregenden Schaffens ist das kunstvoll-verdrehte Thriller-Drama The Killing of a Sacred Deer, das am Donnerstag nachts bei RBB läuft.

Der Film mit Stars wie Colin Farrell und Nicole Kidman entfaltet eine rätselhafte, beklemmende Story, die immer spannender wird und irgendwann kaum noch auszuhalten ist.

Thriller-Meisterwerk eskaliert in purem Schock-Finale

In der Handlung des Films spielt Farrell den Herzchirugen Steven, der vom 16-jährigen Sohn eines bei der OP verstorbenen Patienten aufgesucht wird. Martin (Barry Keoghan) stellt dem Familienvater von zwei jugendlichen Kindern ein bizarres Ultimatum: Steven muss ein Mitglied seiner Familie töten, sonst sterben alle außer ihn auf langsame, grausame Art.

Zuerst fasziniert und verwirrt Lanthimos' Werk noch mit perfekt durchkomponierten Bildern und Menschen, die sich mehr wie gefühlsunfähige Roboter verhalten. Nachdem der Regisseur sein gewohnt skurriles Universum aufgebaut hat, wird The Killing of a Sacred Deer in der zweiten Hälfte zur bitterbösen Auseinandersetzung mit Themen wie Schuld und Sühne sowie dem Drang nach Gerechtigkeit und Rache.

Lanthimos' Thriller-Meisterwerk fühlt sich hier oft wie purer Horror an, wenn Stevens dysfunktionale Familie auf eine unvermeidliche Eskalation zusteuert. Das letzte Drittel von The Killing of a Sacred Deer ist dann schockierendster Terror, der sich vor Anspannung kaum noch aushalten lässt.

Wann und wo läuft The Killing of a Sacred Deer im TV?

Für Nachteulen läuft Lanthimos' überragender Film vom 26. Juli auf den 27. Juli um 00:45 Uhr bei RBB.

