Heute im TV: Viel zu unbekanntes Western-Highlight mit Tommy Lee Jones, der 3 depressive Frauen durch einen mörderischen Alptraum eskortiert

Heute läuft ein zu Unrecht ignoriertes Western-Highlight im TV. Tommy Lee Jones soll dort eine Gruppe von Frauen vor grausamen Banditen und Eingeborenen schützen.

Hüte, Revolver und Pferde, das sind die Grundpfeiler des Western. Depressionen oder das häusliche Schicksal von Siedler-Ehefrauen kommen dagegen in der Genre-Geschichte selten zur Sprache. Heute läuft ein fesselndes Highlight mit Tommy Lee Jones (Men in Black) im TV, das einen anderen Weg geht: In The Homesman versucht Jones, drei depressive Siedlerinnen vor einem grausamen Tod zu bewahren.

Grandioses Western-Highlight mit mehr Oscar-Stars als Cowboy-Hüten

The Homesman dreht sich um die willensstarke Mary Bee Cuddy (Hilary Swank), die drei psychisch kranke Frauen von der US-amerikanischen Frontier nach Osten bringen soll. Alle drei sind an Todesfällen und den knallharten Bedingungen des Siedler:innenlebens zerbrochen. Da sie kein Mann begleiten will, unternimmt Cuddy den lebensgefährlichen Auftrag zunächst allein. Kurz darauf stößt sie auf den Dieb Briggs (Jones), den sie vor einem Tod am Strick bewahrt und im Gegenzug als Unterstützung verpflichtet.

Neben der ungewöhnlichen Perspektive auf den Wilden Westen ist an The Homesman vor allem die Besetzung aus gefeierten Stars auffällig: Jones, Swank und Hollywood-Ikone Meryl Streep haben zusammen sechs Oscars gewonnen, John Lithgow und Jesse Plemons waren bereits nominiert. Das Star-Aufgebot trug mit Sicherheit zu den vielen guten Kritiken des Films bei (via Meta Critic ).

Wann läuft The Homesman im TV?

The Homesman läuft am heutigen Samstag, den 16. Dezember 2023, um 23.15 Uhr auf 3Sat. Regie führte Hauptdarsteller Jones, der zuvor unter anderem Three Burials - Die drei Begräbnisse des Melquiades Estrada inszenierte.

Im TV verpasst? The Homesman bei Amazon kaufen oder leihen *

Podcast: Die 10 besten Streaming-Filme 2023 bei Netflix, Amazon und Co.

Was sind die besten Filme, die dieses Jahr exklusiv bei Netflix, Amazon und Co. veröffentlicht wurden? Wir blicken zurück auf das Streaming-Jahr 2023 und stellen euch die besten filmischen Begegnungen vor, die wir 2023 bei einem Streaming-Dienst hatten.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Ein eiskalter Killer, eine Schlange im Bett und eine Alien-Invasion, bei der kaum ein Wort gesprochen wird. Sogar die Highschool-Version von Fight Club hat es unter die 10 besten Streaming-Filme 2023 geschafft.



*Bei diesen Links handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf über diese Links oder beim Abschluss eines Abos erhalten wir eine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.