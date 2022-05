Trotz Oscar-Ohrfeige: Will Smiths größte Action-Fortsetzung kommt doch noch

Nach Will Smiths Oscar-Ausraster mussten Action-Fans um eines seiner größten Projekte fürchten. Wie sich herausstellt, war diese Furcht unbegründet.

Nach Will Smiths Oscar-Ohrfeige gegen Moderator Chris Rock war das Schicksal seiner künftigen Film-Projekte zunächst ungewiss. Sein größtes kommendes Action-Spektakel hat der Eklat aber nicht gestoppt. Bad Boys 4 wird kommen.

Action-Kracher Bad Boys 4 ist trotz Will Smiths Skandal in der Entwicklung

"Der Film wird immer noch entwickelt", erklärte Sony-Chef Tom Rothman im Gespräch mit Deadline . "Da gab es nichts auszubremsen, denn das Auto bewegte sich gar nicht." Teil 4 der Action-Reihe mit Smith und Martin Lawrence befindet sich demnach in einem Frühstadium, in dem Smith noch nicht aktiv an dem Film mitarbeitet.

Nicht alle kommenden Projekte des Schauspielers waren so glücklich. Ein großer Film Will Smiths wird auf jeden Fall verschoben. Auch der Netflix-Thriller Fast and Loose wurde nach dem Oscar-Vorfall angeblich gestoppt.

Wann kommt Will Smiths Action-Spektakel Bad Boys 4 ins Kino?

Bad Boys 4 mag kommen, aber Smiths Betragen hat einem frühen Kinostart sicher nicht geholfen. Mit Blick auf das Stadium der Entwicklung könnte der Film Anfang 2024 ins Kino kommen. Der Termin ist allerdings von sehr vielen Faktoren abhängig und momentan schwer einzuschätzen.

