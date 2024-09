Heute kehrt eine der größten Netflix-Serien zurück: 100 Millionen Mal wurde der Serienkiller-Hit gestreamt

Dahmer - Monster: Die Geschichte von Jeffrey Dahmer war 2022 ein gigantischer Netflix-Hit. Ab heute ist Staffel 2 der Serie verfügbar, die sich zwei berüchtigten Mordfällen zuwendet.

Serienkiller sind ohne Frage ein Faszinosum. Das erklärt vermutlich den großen Hype für viele True Crime-Podcasts. Und den Ansturm auf Dahmer - Monster: Die Geschichte von Jeffrey Dahmer: Die Netflix-Serie über die Morde des Serienkillers Jeffrey Dahmer wurde 2022 zum Mega-Hit. Ab heute ist endlich Staffel 2 verfügbar. Monster: Die Geschichte von Lyle und Erik Menendez nimmt zwei andere verurteilte Mörder in den Blick.

Nach Netflix-Hit Dahmer: Das ist die Geschichte von Monster Staffel 2

Die zweite Staffel der Monster-Serie dreht sich um die wahre Geschichte von Lyle (Nicholas Alexander Chavez) und Erik (Cooper Koch) Menendez. Die beiden Brüder wachsen in den 1980ern im kalifornischen Luxusort Beverly Hills auf. Im August 1989 betreten sie ihre Villa und erschießen ihre Eltern mit Schrotflinten.

Nach ihrer Verhaftung beriefen sich die Brüder darauf, von ihren Eltern jahrelang missbraucht worden zu sein. Wie der Teaser zu Monster Staffel 2 bereits andeutet, wird die Serie das finstere familiäre Geheimnis aufgreifen, insbesondere mit Bezug auf Vater Jose Menendez (Javier Bardem).

Monster: Die Geschichte von Lyle und Erik Menendez - S01 Teaser Trailer (Deutsch) HD

Ob die zweite Staffel dem Riesenhit Dahmer gleichkommen oder ihn sogar übertreffen kann, muss sich zeigen. Die erste Staffel der Monster-Serie wurde 115 Millionen Mal gestreamt, über eine Milliarde Stunden sahen sich Fans auf Netflix an. So oder so ist Staffel 3 bereits in trockenen Tüchern und dreht sich erneut um einen berüchtigten Serienkiller.

Podcast zum Thema: Die 10 besten Serienstarts im September bei Netflix und Co.

Ihr braucht noch mehr frische Streaming-Tipps? Die spannendsten Serien im September, die bei Netflix, Amazon, Disney+ und Co. starten, stellen wir euch in der Monats-Übersicht vor:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Die 10 Serien-Highlights im September umfassen Staffel 2 von The Walking Dead: Daryl Dixon ebenso das Serien-Battle von Marvel und DC mit Agatha All Along und The Penguin. Außerdem steigt Netflix mit Monster in dunkle True Crime-Abgründe hinab.