Heute kommen 2 der besten Bruce Willis-Filme überhaupt im TV: Der erste wurde 16 Jahre später überraschend fortgesetzt

Bruce Willis kann auf eine erfolgreiche Filmkarriere zurückblicken, mit zahlreichen Filmen. Heute laufen zwei richtig gute davon im TV: Last Boy Scout und Unbreakable - Unzerbrechlich.

Darum geht es in den Bruce Willis Klassikern Unbreakable und Last Boy Scout

Elijah Price (Samuel L. Jackson) ist eine der zentralen Figuren in Unbreakable und leidet seit seiner Geburt an der Glasknochenkrankheit. Eine falsche Bewegung kann seine Knochen zum Brechen bringen. Sein Leben lang sucht der Comic-Fan nach seinem physischen Gegenstück und das scheint er in David Dunn (Bruce Willis) gefunden haben. Der Familienvater hat als Einziger ein Zugunglück erlebt und das ohne einen Kratzer, doch so richtig will er nicht an Price' Theorie glauben, ein Superheld zu sein.

In Last Boy Scout befindet sich Ex-Secret-Service-Agent Joe (Bruce Willis) am absoluten Tiefpunkt, nachdem er seinen Job verloren hat und seine Ehe vor dem Aus steht. Doch ein neuer Job weckt seine Lebenskräfte. Als Privatdetektiv soll er die Stripperin Cory (Halle Berry) beschützen. Bald darauf lernt er den wegen Drogenmissbrauch und illegalem Glücksspiel entlassenen Football-Spieler Jimmy (Damon Wayans) kennen. Die beiden werden in einen Abgrund der Korruption gerissen, als Cory auf offener Straße erschossen wird.

Die überraschende Fortsetzung von Unbreakable mit Bruce Willis

Unbreakable ist ein Superheldenfilm der besonderen Art, denn bis auf Davids körperliche Unversehrtheit wirkt nichts an ihm wie ein Superheld. Regisseur M. Night Shyamalan, der zuvor schon mit Willis an The Sixth Sense gearbeitet hatte, war es wichtig, einen möglichst realitätsnahen Film zu erzählen. 16 Jahre später wiederholt Shyamalan sein Konzept in Split mit einem herausragenden James McAvoy.

Bis kurz vor Schluss wirkt Split wie ein psychologischer Thriller, erst am Ende wird die Superheldenthematik deutlich. Den Bezug zu Unbreakable schafft Shyamalan in der letzten Szene, in der man Willis' Figur in einem Café sitzen sieht. Fans waren sofort hellhörig, das roch doch nach einem weiteren Teil und einer Zusammenführung der beiden Filme. Die kam dann auch drei Jahre später mit Glass in dem McAvoy, Jackson und Willis wieder in ihre Rollen schlüpfen.

Wann laufen die Bruce Willis Blockbuster im TV?

Der Bruce Willis-Marathon beginnt heute, dem 23. März 2024, mit Unbreakable um 20:15 Uhr RTL 2. Last Boy Scout folgt im Anschluss um 22:20 Uhr. Die Wiederholung gibt es von dem Actionfilm in der Nacht auf den 24. März 2024 um 02:20 Uhr und von dem Superheldenfilm in der Nacht auf den 25. März 2024 um 02:20 Uhr. Beide Filme könnt ihr aber auch bei Disney+ bzw. WOW im Abo streamen.

