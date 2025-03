Heute kommt ein Meisterwerk von Martin Scorsese im TV: Es ist der "gewalttätigste Film" seiner Karriere

Nach GoodFellas und Kap der Angst hat Martin Scorsese seinen "gewalttätigsten Film" gedreht. Heute kommt er im Fernsehen.

In Zeit der Unschuld gibt es keine Schießereien, keine blutigen Boxkämpfe oder Gang-Schlachten, wie man sie in einem Film von Meisterregisseur Martin Scorsese erwarten könnte. Trotzdem bezeichnete er das Kostümdrama aus dem Jahre 1993 damals als den gewalttätigsten Film seiner Karriere – und da hatte er schon Taxi Driver, Wie ein wilder Stier und GoodFellas gedreht! Heute könnt ihr das Meisterwerk Zeit der Unschuld nachholen und selbst entdecken, warum Scorsese mit der Beschreibung richtig liegt.

Eine Dreiecksgeschichte mit Daniel Day-Lewis, Winona Ryder und Michelle Pfeiffer

Zeit der Unschuld basiert auf dem gleichnamigen Roman von Edith Wharton, der 1920 erschien, aber in den 1870er Jahren in New York beginnt. Die höhere Gesellschaft der Stadt wird von starren Strukturen und Regeln bestimmt – besonders bei den Beziehungen zwischen Männern und Frauen eines bestimmten Reichtums.

Der Anwalt Newland Archer (Daniel Day-Lewis) lebt in dieser Welt. Vor ihm liegt ein konventionelles Leben, das einem Mann seines Standes entspricht und auf dem Weg dahin wartet die Hochzeit mit der aus einer angesehenen Familie stammenden May Welland (Winona Ryder) auf ihn. Doch als seine Cousine, die Gräfin Ellen Olenska (Michelle Pfeiffer) nach einer unglücklichen Ehe mit einem polnischen Grafen wieder in die Stadt kommt, ändert sich alles. Ellen wird von der High Society gemieden, da sie ihren Mann betrogen und verlassen hat, was als skandalös gilt. Archer ist jedoch von ihrer unkonventionellen Art fasziniert.

So könnt ihr die Adaption von Martin Scorsese heute Abend im TV schauen

Zeit der Unschuld läuft heute Abend bei Pluto TV. Bei dem kostenfreien, werbefinanzierten Anbieter gibt es unseren Moviepilot TV-Kanal. Hier werden nur Filme gezeigt, die bei der Moviepilot-Community gut abschneiden. Mit 6,5 von 10 Punkten und über 560 Bewertungen zählt die Literaturverfilmung dazu.

Ihr könnt den Film am heutigen 6. März ab 20:28 Uhr im Live-Channel Moviepilot TV mit Pluto TV anschauen, ohne Abo oder zusätzliche Kosten. Pluto TV nutzt ihr per App auf dem Fernseher oder per Stream, und zwar direkt hier bei Moviepilot.

Hier könnt ihr heute Abend Zeit der Unschuld im Stream schauen:

Martin Scorsese erklärt, warum Zeit der Unschuld so "gewalttätig" ist

Zeit der Unschuld ist ein vorzügliches Kostümdrama, das den Klischees eines "Martin Scorsese-Films" zuwiderläuft. Gewalt und Qual, die in anderen Filmen der Regie-Legende oft (und blutig) an die Oberfläche treten, werden hier im Inneren der Figuren ausgetragen. Es ist die Leidenschaft, die tief in Daniel Day-Lewis' Figur brodelt, aber durch die rigiden Regeln seiner Umgebung unterdrückt wird. Es ist das Unglück seiner Filmehefrau, die von Winona Ryder gespielt wird und schnell ahnt, wer wirklich das Herz ihres Ehemanns gewonnen hat. Und der Freiheitsdrang von Michelle Pfeiffers Gräfin.

Winzige Gesten werden in dem Film wie Bomben drei Sekunden vor Ende des Countdowns in Szene gesetzt. Dieses Element einer Sehnsucht, die nicht befriedigt werden kann, sprach Scorsese schon beim Lesen des Romans an, wie er im Interview mit Roger Ebert 1993 erklärte:

Es war der Geist davon – der Geist des exquisiten romantischen Schmerzes. Die Vorstellung, dass das bloße Berühren der Hand einer Frau ausreichen würde. Die Idee, sie nur aus der Ferne zu sehen, ihn für ein weiteres Jahr am Leben halten könnte.

Scorsese bezeichnete Zeit der Unschuld bei Erscheinen als seinen bis dato gewalttätigsten Film. Im Interview mit Charlie Rose erklärte er das so:

Es ist raffinierte Gewalt. Sie ist emotional und psychologisch genauso tödlich wie Joe Pesci, das glaube ich wirklich.

Wer Martin Scorsese bisher nur mit seinen Gangster- und Verbrechergeschichten assoziiert hat, tut gut daran, Zeit der Unschuld nachzuholen. Scorsese hat nicht viele Kostümdramen gedreht, aber in dem raren Ausflug in das Genre ist ihm sogleich ein Meisterwerk gelungen, das seit Erscheinen im Ansehen gestiegen ist.