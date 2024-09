Heute kommt einer der besten Filme der 2010er im TV, der sich als unvergesslicher, audiovisueller Rausch entfaltet

An ihm scheiden sich die Geister, aber gesehen haben solltet ihr ihn: Heute läuft einer der besten und einzigartigsten Filme des letzten Jahrzehnts im TV.

Wenn Spring Breakers eins ist, dann mit Sicherheit keine langweilige Stangenware, die nach klassischen Mustern gestrickt wurde und gängigen Sehgewohnheiten entspricht. Dieser Film funktioniert eher wie ein außer Kontrolle geratenes Musikvideo und das macht ihn zu einem der besten Filme der 2010er Jahre. Wieso genau? Das könnt ihr euch heute im Fernsehen anschauen.



Heute im TV: Worum geht's in Spring Breakers?

Eine Gruppe junger, gelangweilter Frauen will zum Spring Break fahren, hat aber nicht das nötige Kleingeld dafür. Not macht aber bekanntlich erfinderisch und so überfallen drei der vier College-Studentinnen Brit (Ashley Benson), Candy (Vanessa Hudgens), Cotty (Rachel Korine) und Faith (Selena Gomez) kurzerhand ein Restaurant.

Auf der gigantischen Party angekommen, werden sie durch einen unglücklichen Zufall wegen eines anderen Deliktes von der Polizei verhaftet. Da sie die Kaution weder bezahlen wollen noch können, übernimmt ein zwielichtiger Typ die Kosten, der Gefallen an den Frauen gefunden hat. Er entpuppt sich als Gangster und führt sie in seine Welt ein...

Spring Breakers zählt zu den Top 10 der besten Filme des letzten Jahrzehnts

Wie das mit Partys so ist, kann irgendwann die Stimmung gewaltig kippen. Vor allem, wenn Alkohol und viele andere Drogen im Spiel sind – erst recht mit Waffen. So dürfte es auch nur die Allerwenigsten wundern, dass Spring Breakers kein reiner Gute-Laune- und Party-Film bleibt, sondern seinen ganz eigenen, wilden Sog entwickelt. Der Albtraum-Exzess eskaliert komplett und ist der ultimative Disney-Entzug.

Dass das Ganze als hypnotischer Reigen aus Musik, halbnackten Körpern, unterschwelliger Bedrohung, Gewalt und Rausch vor sich hin oszilliert, macht Spring Breakers so unwiderstehlich. Das allein würde aber noch nicht reichen – erst das konsequente wie abgefahrene Ende macht ihn zu einem der zehn besten aus unserer Moviepilot-Liste der 100 besten Filme der 2010er Jahre.

TV oder Stream: Wann und wo kann man Spring Breakers gucken?

Wollt ihr euch von diesem explosiven Gemisch selbst ein Bild machen, müsst ihr am heutigen Dienstag, den 3. September um 22:20 Uhr TELE 5 anwerfen. Der Film dauert bis um 0:20 Uhr und eine Wiederholung wird in der Nacht vom 5. auf den 6. September um 0:30 Uhr ausgestrahlt.



Ihr könnt den wilden Mix natürlich auch streamen. Zum Beispiel bei Apple TV, Amazon, MagentaTV, Maxdome oder YouTube, wo sich der Streifen kaufen oder leihen lässt.

*Bei dem Link zum Angebot von Amazon handelt es sich um einen sogenannten Affiliate-Link. Bei einem Kauf über diesen Link erhalten wir eine Provision.