Heute kommt einer der besten Sci-Fi-Filme der letzten Jahre im TV – er verdient viel mehr Aufmerksamkeit

Wenn ihr einen wirklich außergewöhnlichen wie beeindruckenden Sci-Fi-Film sehen wollt, bekommt ihr heute im TV dazu die Gelegenheit.

Gewagte Film-Experimente sind leider nicht immer der Erfolg vergönnt, den sie verdienen. So auch bei Ad Astra - Zu den Sternen mit Brad Pitt. Der melancholische, eigenwillige Science-Fiction-Film setzt auf hypnotisierende Bilder und Emotionen statt auf krawalligen Bombast samt Action.

In seinen besten Momenten erinnert er an Apocalypse Now oder 2001: Odyssee im Weltraum, ihr solltet euch die TV-Ausstrahlung heute also nicht entgehen lassen. Falls ihr stattdessen lieber das Eröffnungsspiel der Fußball-EM schaut, könnt ihr den Film zum Glück auch noch streamen.



Heute im TV: Darum geht's in Ad Astra - Zu den Sternen mit Brad Pitt

Vor 20 Jahren hat sich Clifford McBride (Tommy Lee Jones) in geheimer Mission zu den Sternen aufgemacht, um Hinweise auf außerirdisches Leben zu untersuchen. Er ging dabei allerdings spurlos verschwunden, weswegen sein Sohn Roy (Brad Pitt) sich jetzt auf den Weg macht, ihn wiederzufinden – oder zumindest herauszufinden, was vor all der Zeit passiert ist.

Er tritt eine Odyssee durch die dunklen, leeren Weiten des Weltalls an und die Reise beginnt auf einem besiedelten Mond. Richtig gelesen: In der nahen Zukunft von Ad Astra hat die Menschheit bereits mit der Besiedelung des Sonnensystems begonnen. Aber am Rande davon wartet trotzdem noch ein überlebensgroßes Mysterium auf unseren einsamen Astronauten.

Disney Ein kleines bisschen Action gibt es in Ad Astra - Zu den Sternen dann aber doch zu sehen.

Ad Astra macht viel anders als die meisten Sci-Fi-Filme und kann trotzdem überzeugen

Wer wilde Raumschiffkämpfe und atemlose Action erwartet, liegt hier falsch. Stattdessen bekommen wir eine melancholische Reise durch die Dunkelheit, die sich den ganz großen Fragen der Menschheit stellt. Die fantastischen und beeindruckenden Bilder werden dann auch noch mit einem fast schon psychedelischen Soundtrack unterlegt, der seinesgleichen sucht.

Zur Weltpremiere in Venedig 2019 schrieb Moviepilot-Chefredakteurin Jenny Jecke:

Ad Astra ist eine überwältigende Kino-Erfahrung. [Regisseur] James Gray nimmt uns mit auf eine alptraumhafte Entdeckungsreise zu Mond, Mars und darüber hinaus, in der das Weltall zur Leinwand der Gefühle wird, voller Schönheit und Horror.

Trotzdem war Ad Astra nicht der erhoffte Erfolg: An den Kinokassen konnten laut The Numbers zwar immerhin 135 Millionen US-Dollar eingespielt werden. Bei einem Produktionsbudget von 80 bis 100 Millionen Dollar reicht das aber nicht, um den Film wirklich rentabel zu machen. Vor allem, weil da die Marketingkosten noch nicht mit einberechnet sind.

TV oder Stream: Wann und wo kommt Ad Astra - Zu den Sternen?

Als Alternativ- und Kontrastprogramm zum Spiel Deutschland gegen Schottland zeigt ProSieben am heutigen 14. Juni um 20:15 Uhr Ad Astra - Zu den Sternen. Der Film dauert mit Werbeunterbrechungen bis 22:40 Uhr. Eine Wiederholung kommt fürs Erste nicht.

Wollt ihr aber weder die EM-Eröffnung noch diesen Ausnahme-Sci-Fi-Film verpassen, könnt ihr ihn auch online ansehen. Zum Beispiel bei Disney+, wo er zur Abo-Streaming-Flatrate gehört. Aber auch bei Magenta TV, Amazon, Apple TV und den anderen üblichen Verdächtigen ist er abrufbar.

