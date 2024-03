Heute läuft Guy Ritchies bester Film im TV und es gibt sogar eine Serie dazu, die ihr bestimmt nicht kennt

Guy Ritchie hat recht viele Gangsterfilme gedreht, aber der, der heute im TV kommt, ist laut den Bewertungen der Moviepilot-Community sein bester. Sogar Jason Statham ist dabei.

Solltet ihr heute Abend noch nichts vorhaben und auf Gangsterfilme oder Guy Ritchie, Humor und Action stehen, seid ihr hier genau richtig. Der von der Moviepilot-Community am besten bewertete Film des Regisseurs Snatch - Schweine und Diamanten kommt heute im TV. Falls ihr ihn noch nicht kennt, müsst ihr auf jeden Fall einschalten.

Der beste Guy Ritchie-Filme: Darum geht's in Snatch mit Jason Statham, Brad Pitt und Co.

Snatch verfolgt drei verschiedene Handlungsstränge, die zunächst scheinbar nichts miteinander zu tun haben. Aber selbstverständlich treffen die Protagonisten der Geschichten nach einigen Irrungen und Wirrungen aufeinander und der Guy Ritchie-Film endet im ganz großen, aber stets höchst unterhaltsamen Chaos.

Da wäre etwa der kleinkriminelle Boxpromoter illegaler Kämpfe: Turkish (Jason Statham), der den extrem nuschelnden One Punch Mickey (Brad Pitt) für einen Kampf anheuert, dessen Ausgang im Voraus schon feststehen soll.

Dann gibt es da noch den spielsüchtigen Juwelendieb Franky Four Fingers (Benicio del Toro), dem ein extrem wertvoller Diamant gestohlen wurde. Last, but not least mischen auch die russische Mafia, Bullet Tooth Tony (Vinnie Jones) sowie Sol, Vince und Boris mit.

Ja, es gibt eine Snatch-Serie, in der ein Harry Potter-Star mitspielt

Ähnlich wie bei dem neueren Film The Gentlemen und der topaktuellen Serie, die dazugehört und ebenfalls The Gentlemen heißt, gibt es auch zu Snatch eine Serie aus Großbritannien. Die ist allerdings 17 Jahre nach dem Film entstanden und basiert zwar auf dem Guy Ritchie-Streifen, muss aber vollständig ohne den Regisseur auskommen.

In der Snatch-Serie spielt dafür Rupert Grint mit, den die allermeisten von euch höchstwahrscheinlich als Ron Weasley aus den Harry Potter-Filmen kennen. Die Serie kommt mit einer durchschnittlichen Bewertung von 6,7 Punkten bei Weitem nicht so gut bei der Moviepilot-Community weg wie die Filmvorlage mit ihrem Durchschnitts-Score von 7,9 – die beste Guy Ritchie-Wertung überhaupt.



Snatch - S01 Trailer 2 (English) HD

TV oder Stream: Wann und wo kommt Snatch?

Ihr könnt euch Guy Ritchies Snatch am heutigen Samstag, den 23. März 2024 um 23:30 Uhr auf ZDFneo ansehen. Eine Wiederholung kommt in derselben Nacht um 04:15 Uhr.

Falls ihr da nicht können solltet, kein Problem: Snatch ist aktuell auch im Streaming-Abo von Netflix enthalten. Ansonsten lässt sich der Film bei Google, Maxdome, Amazon oder Magenta TV sowie Apple TV leihen oder kaufen.

*Bei dem Link zum Angebot von Amazon handelt es sich um einen sogenannten Affiliate-Link. Bei einem Kauf über diesen Link erhalten wir eine Provision.